優秀な学生が多いと思う「鹿児島県の私立進学校」ランキング！ 2位は「鹿児島実業高等学校」、1位は？
All About ニュース編集部は7月24日〜8月6日の期間、全国20〜70代の男女148人を対象に「九州地方（大分県・宮崎県・鹿児島県）の私立進学校」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「鹿児島県の私立進学校」ランキングを紹介します。
【4位までの全ランキング結果】
回答者からは、「facebookで見て」（30代回答しない／京都府）、「部活動、学業、共に力を入れると共に、愛校心の高い生徒さんが比較的多く在籍なさっていると思われるためです」（20代男性／東京都）、「難関大学への進学率、鹿児島実業は卒業生に著名な人物が多い」（50代女性／奈良県）などの声がありました。
回答者からは、「全国的に見ても極めて高い難関大学への進学実績を誇り、最難関レベルの入試を突破した、全国トップクラスの優秀な学生が集まる学校だからです」（40代男性／群馬県）、「頭がいいし、出身の有名人から芸術的な面でもたけてるように感じる」（20代女性／大阪府）、「全国模試で常にトップクラスの成績を誇り、九州だけでなく全国的に名が知られている」（50代男性／東京都）、「卒業生に著名人が多いから」（50代男性／佐賀県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：鹿児島実業高等学校／15票2位は、鹿児島市の鹿児島実業高等学校。全国大会に何度も出場している野球部やサッカー部などの知名度も高く、スポーツや実習のための設備が充実した雄大なキャンパスを擁します。普通科、文理科、総合学科が設置される男女共学校で、特に文理科の偏差値は県内トップクラス。鹿児島大学に20人以上の合格者を出すほか、全国の国公立大学、有名私立大学、医学部で多くの合格者を輩出しています。
1位：ラ・サール高等学校／116票1位は、鹿児島市のラ・サール高等学校。毎年東京大学に30人以上の合格者を出し、多くの卒業生が超難関国立大、超難関私立大へ進学する進学校として全国的に知られています。県立、私立併せて県内トップの偏差値を誇る併設混合型中高一貫教育を行う男子校で、人間関係を育てることを目的に奨励されている部・同好会の活動も活発。卒業生として、大手企業の代表取締役社長や政治家など、各界のリーダー的存在を多数輩出しています。
