「美男美女すぎだよ」なごみ＆こーくん、密着するラブラブなプライベート？ ショット公開「理想の夫婦すぎる」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは8月24日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開しました。
【写真】なごみ＆こーくん夫婦のラブラブな姿
コメントでは、「アラジンとジャスミンみたい」「理想のカップルだったし今は理想の夫婦すぎる」「2人ともすごく幸せそうで見てる方も幸せな気持ちを分けてもらってます」「ほんとらぶすぎます」「美人さん」「相変わらず元気そうで、仲良さそうでこっちまで嬉しい」「雰囲気も2人の笑顔も最高すぎる」「美男美女すぎだよ！最高」「めちゃくちゃ楽しそうでええやーん」と、絶賛の声が多数寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「雰囲気も2人の笑顔も最高すぎる」「ずっと心に残る時間」と題し、動画を1本載せているなごみさん。夜、夫のこーくんと外で過ごす姿です。互いに見つめ合い、密着し、ラブラブな雰囲気が漂っています。旅行中の一コマでしょうか。
7月に“家族ショット”をこーくんがなごみさんのInstagramに登場したのは7月13日の投稿以来です。この時は愛犬2匹と共に“家族ショット”を披露していました。今後もまたこーくんの登場が楽しみですね！
