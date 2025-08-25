LUSH30周年♡心躍るアドベントカレンダー全3種が登場

英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」が、ブランド創立30周年を記念したホリデーコレクションを発表しました。今年の目玉は、心ときめくアドベントカレンダー3種。ギフト限定や復刻アイテムを含む25種のヴィーガン対応アイテムが詰まった特別なセットは、扉を開くたびにクリスマスマーケットを訪れたかのようなワクワク感を運んでくれます。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。

ラッシュ30周年を祝う特別な3種

2025年のホリデーシーズンに登場するアドベントカレンダーは「LUSH アドベントカレンダー ギフト」「LUSH 29 ½ ハイストリート アドベントカレンダー ギフト」「LUSH リフィル アドベントカレンダー ギフト」の3種類。

いずれも25種のアイテムを収録し、ギフト限定や復刻アイテムも楽しめます。価格はそれぞれ39,800円（税込）、24,800円（税込）、34,800円（税込）。

予約開始は8月22日（公式アプリ）、8月26日（オンライン）、店舗販売は8月29日以降となります。

アートとサステナブルが織りなすデザイン

ラッシュのアドベントカレンダーは中身だけでなく外箱の美しさも魅力。再生素材を使用し、細やかなアーティストデザインが施されたボックスは、使い終わった後も宝物をしまうケースとして活躍します。

さらに過去のカレンダーボックスを再利用できるリフィルセットも登場。アート性とサステナビリティを融合させたデザインは、ホリデーシーズンの特別感を一層高めてくれます。

ラインナップ詳細と注目ポイント

「LUSH アドベントカレンダー ギフト」には、バスボムやソープ、パフュームなど25種がセレクトされ、ギフト限定アイテムは10種。39,800円（税込）で特別なひとときを届けます。

「LUSH 29 ½ ハイストリート アドベントカレンダー ギフト」は、バスボムやバブルバーが充実し、入浴好きにぴったりの内容。25種入りで24,800円（税込）。

「LUSH リフィル アドベントカレンダー ギフト」は、復刻や人気定番を含む25種を収録し、7種がギフト限定。サステナブルなリフィル形式で34,800円（税込）です。

締めの言葉 ― 特別なホリデーをLUSHとともに

今年のLUSHアドベントカレンダーは、ブランドの30年の歩みと未来への想いを込めた特別なコレクション。

香り豊かなバスアイテムや心地よいケアアイテムは、忙しい年末に安らぎをもたらしてくれます。大切な人へのギフトに贈れば、忘れられない思い出に。

自分へのご褒美にもおすすめの、心温まるホリデーシーズンの始まりをLUSHと一緒に楽しんでみませんか♪