2025年8月19日（火）発売の「とろける食感ぎゅっと梨」200円。

イチゴやブドウはアイスの定番ですが、梨のアイスはそんなにポピュラーではありませんよね。どんな味わいなのか、さっそく味わってみることに。

パッケージもアイスバーそのものも、見た目はとてもシンプルですが、長野県産梨の果汁が60%も使用されています。

パッケージの左上部には、「産地と、コンビに、」「しあわせ信州」などの文言とともに、「産地との取り組みは裏面へ」と記載されています。

裏面の二次元バーコードを開くと、「ファミリーマート」と産地が進める持続可能な果実生産のための取り組みが解説されています。激しい気候変動や労働力不足などに見舞われる現在、おいしいアイスバーを作るための果実生産が簡単ではないことがわかります。

では心して、「とろける食感ぎゅっと梨」をいただきます。

ひと口かじった瞬間、おいしい〜。まるで完熟した梨そのものを、よく冷やして食べているような感覚に陥ります。

梨の品種については特に記載されていませんが、幸水や豊水のような甘くでみずみずしい味わいです。

表面はシャクッとした食感で、内部はとろける食感のジェラート層の2層仕立て。どこを食べても、梨の味がぎゅっと詰まっていて、果汁感あふれるアイスバーです。

秋の風が吹き抜けるようなさわやかな涼しさが感じられる「とろける食感ぎゅっと梨」。気になるカロリーは1本あたり112kcalです。



ファミマルアイス 最新売上数トップの「でっかいバニラモナカ」

「ファミリーマート」のプライベートブランド「ファミマル」では、果汁入りフルーツバー、チョコレート系、バニラアイス、氷菓系などさまざまなタイプのオリジナルアイスを販売しています。

その中で2025年6月、7月の売上数量で１位になったのが「でっかいバニラモナカ」160円。

その人気の秘密はどこにあるのでしょう？

まずは、パッケージの大きさからもわかる“たっぷり200ml”のボリュームですね！

「でっかいバニラモナカ」のサイズは横約15cm、縦約９cm、厚さ約2.5cm。

商品名に違わず、でっかい！です。

中にはきめ細かく、コクのあるバニラアイスがぎっしり。

モナカの皮は、しっとりタイプのバニラ風味です。

シンプルでありながら、味わい、ボリュームで大満足の「でっかいバニラモナカ」。

12個に分割できるバニラモナカは、1人でいっきに食べて満足感を得るもよし、少しずつ好きな量を食べてもよし。2〜３人でシェアしても楽しめそうですね。

気になるカロリーは248kcal。

12分割すると1個あたり21kcal弱。自宅の冷蔵庫に常備して、気分をリセットしたい時などに、少しずつ食べるのにもよさそうです。

暦の上では秋でも、まだまだ、まだまだ暑い日が続きそう。「ファミマル」のお気に入りアイスで、ひと息ついてはいかがでしょう。

「とろける食感ぎゅっと梨」は季節限定商品ですので、気になる方はお急ぎください。



Text ＆ Photo：YUKO



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

