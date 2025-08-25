びっくりドンキー「月見フェア」開催！ “卵黄＆たまごサラダ”を混ぜて楽しむバーグディッシュなど展開
「びっくりドンキー」は、8月27日（水）から期間限定で、「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを、全国の店舗で実施する。
【写真】食べ応え抜群！ 「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」も登場
■全3品をラインナップ
今回開催される「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアは、秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった2種のバーグディッシュと、1種のサイドメニューを提供するフェア。
バーグディッシュには、黒みりんを使用したオリジナルてりやきソースに、卵黄＆たまごサラダを混ぜて楽しめる「月見てりたまマヨバーグディッシュ」と、ベーコン、マッシュポテト、オランデーズソースに卵黄がマッチした「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」がラインナップされる。
またサイドメニューからは、揚げたてホクホクのフライドポテトに甘辛なオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをのせた「月見てりたまマヨポテト」が登場。おつまみとしてもぴったりな一品だ。
