「影響力は薄れ、鋭さを失った」リールに０−１敗戦のモナコ、途中交代の南野拓実に仏メディアは辛口評価「活発に動いたが…」
南野拓実が所属するモナコは現地８月24日、リーグ・アンの第２節でリールと敵地で対戦した。
ル・アーブルとの開幕戦を３−１で制して連勝を狙うモナコは、スコアレスで迎えた90＋１分にオリビエ・ジルーに左足のシュートを決められて、０−１で敗れた。
４−３−３の左ウイングで先発した南野は、序盤から果敢なプレーを見せると、17分には左からのクロスでチャンスメイクするなど見せ場を作ったが、得点には繋がらず。74分に途中交代している。
フランスメディア『Maxifoot』は、採点記事でそんな日本代表MFに対して、チームで２番目に低い「4.5点」を与えて、次のように厳しい評価をしている。
「日本人アタッカーは左サイドで非常に活発に動いた。何度かドリブル突破やクロスを試みたが、精度は低かった。時間が経つにつれて影響力は薄れ、鋭さを失ったように見えた」
敗れたモナコは次節、31日にホームでストラスブールと激突。南野は汚名返上の活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
