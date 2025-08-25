ソーダ割り推奨の焼酎が増えたことで、幅広い世代から急激に支持を集めている焼酎。飲みやすさはもちろん、どんな料理にも合わせやすいのが理由でしょう。今回は、米や黒糖、粕取と様々な種類の焼酎の世界への扉を開くのに最適なお店をご案内します。焼酎の数の多さはもちろん、料理と相性のいい飲み方を提案してくれる良店揃いです。

知るほどに奥深い焼酎の魅力に出合える学びの場『焼酎ダイニングだけん』＠八丁堀

焼酎の魅力は「食中酒として非常に優れていること」と店主の井上さん。ひと言でいえば変幻自在ってやつ？飲み方次第であらゆる料理に合わせられるし、人にもシチュエーションにも対応できる万能選手。

ここはその真の魅力を確かな知識と経験で伝えてくれる学校のような酒場かも。さあさあズラリと教材、いや焼酎が並ぶカウンター席に座ればおいしい授業の始まりだ。

武者返し燗ロック680円、熊本直送馬刺し赤身1000円、だけん特撰南蛮からあげ900円

『焼酎ダイニング だけん』（手前から）武者返し燗ロック 680円、熊本直送馬刺し 赤身 1000円、だけん特撰 南蛮からあげ 900円 武者返しの燗ロックは蔵元も推奨。器類もほぼ九州のもの

この日の筆者の学びは球磨焼酎「武者返し」の燗ロック。味わいを堪能するため一度熱くして米由来の油分をほどくイメージの飲み方だそうで、氷に注げば冷熱の温度差でパキンという音と共に湯気が立ち上り、口に含めば実に旨みふくよかで……くぅ、勉強になります！

合わせる肴は九州料理。蔵元や焼酎とのストーリー性がある食材が多く、背景を知れば相性の良さも納得。こんな学校なら留年希望だ！

『焼酎ダイニング だけん』店主 井上亮さん、増田奈美さん

店主：井上亮さん、増田奈美さん「月1回は蔵元を呼んでイベントも開催しています」

『焼酎ダイニング だけん』

［店名］『焼酎ダイニングだけん』

［住所］東京都中央区八丁堀2-19-10秦昌堂ビル1階

［電話］03-5244-9804

［営業時間］17時〜24時（23時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか八丁堀駅A3出口から徒歩3分

甘さを帯びた香りと味噌の熟成感の調和にうっとり『がらり千駄ヶ谷店』＠千駄ヶ谷

奄美大島をはじめ、沖永良部島、与論島など奄美群島でのみ製造が認められている黒糖焼酎。ジャパニーズラムとも呼ばれるこの酒の魅力を20年前の開業時から発信し続けてきた。現地にある全蔵のボトルを網羅したバックバーの眺めはまさに壮観。

生ビール以外のアルコールは黒糖焼酎だけというソリッドなラインナップに酒好きの心は一気に掴まれる。とは言ってもオリジナルカクテルや、果実酒でと初心者にも間口広く楽しませてくれるのもありがたい。

朝日壱乃醸800円、薩摩黒豚味噌漬け焼1200円、たこ味噌800円

『がらり 千駄ヶ谷店』（手前）朝日 壱乃醸 800円 自家製の合わせ味噌に3日間漬け込んで旨みやコクを膨らませる。黒糖を贅沢に使ったこの酒と抜群の相性だ （中央）薩摩黒豚 味噌漬け焼 1200円 （奥）たこ味噌 800円 炊いたタコを合わせた奄美地方の郷土料理

それに寄り添う料理は味噌がテーマ。煮込みはもちろん焼き物や揚げ物など、ほぼすべての料理に使用している。とりわけ人気の「薩摩黒豚味噌漬け焼」は発酵熟成された風味と脂のコクが、この酒が持つ甘やかな香りと調和して杯をぐいぐい進ませる。

ふと気付けば黒糖焼酎の世界にのめり込んでいる自分がいるだろう。

『がらり 千駄ヶ谷店』店長 高木紗弥加さん、料理長 岩上優人さん

店長：高木紗弥加さん（※高は本来、はしごだか）、料理長：岩上優人さん「ラインナップは約300種！ぜひいろいろ飲み比べて」

『がらり 千駄ヶ谷店』

［店名］『がらり千駄ヶ谷店』

［住所］東京都渋谷区千駄ヶ谷2-6-4

［電話］03-5786-1820

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、18時〜23時（フード21時半、ドリンク22時15分LO）、土：11時半〜14時（13時LO）、18時〜22時（21時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄副都心線北参道駅2番出口から徒歩5分

新しいけれどどこか懐かしい通いたくなる酒場『食卓あおもん』＠中目黒

テーブルには本が置かれていて、開くとメニューになっている。本好きならずとも、なんとも心躍る演出ではないか。メニューを開けば、カニクリームコロッケ、肉豆腐、マカロニグラタンなどなど、普遍的に愛されるメニューがズラリ。

「僕が酒場で食べたいと思うのは昔からある料理なんです。だからそういうメニューを並べました」とは店主の渡辺さんだ。どの料理も一見オーソドックスだが、調理法を再構築し、細部まで丁寧に作り込んでいるので、懐かしさの中にも上質さを感じさせる。

しめ鯖生海苔造り1290円、吟醸ハイボール690円

『食卓あおもん』（左）しめ鯖 生海苔造り 1290円 （右）吟醸ハイボール 690円 生のリソースがサバのクセをまろやかに

焼酎は少数精鋭。おすすめの「吟醸ハイボール」は、日本酒らしいふくらみと、炭酸に負けない強さを持つ、粕取り焼酎「七田」を使う。これが刺身にも揚げ物にも合う万能選手なのだ。「数ある粕取り焼酎の中でもこれ一択。だって抜群においしい」と渡辺さんは晴れやかに笑うのだ。

『食卓あおもん』店主 渡辺慎一郎さん、塩田佳歩さん

店主：渡辺慎一郎さん、塩田佳歩さん「漬け込み酢サワーなどドリンクもいろいろあります！」

『食卓あおもん』

［店名］『食卓あおもん』

［住所］東京都目黒区東山1-4-13ASA東山ビル2階

［電話］03-6412-8292

［営業時間］17時半〜23時半

［休日］日

［交通］東急東横線ほか中目黒駅西口から徒歩9分

撮影／鵜澤昭彦（だけん）、小島昇（がらり）、貝塚隆（食卓あおもん）、取材／肥田木奈々（だけん）、菜々山いく子（がらり）、岡本ジュン（食卓あおもん）

『おとなの週末』2025年8月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

