俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第３２話が２４日に放送され、世帯平均視聴率９・２％を記録したことが２５日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の９・０％から０・２ポイント増。個人視聴率は５・３％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第３２話は「新之助の義」。蔦重（横浜流星）は新之助（井之脇海）を訪ねると、救い米が出たことを知る。蔦重は意次（渡辺謙）の対策が功を奏したと言うが、長屋の住民たちから思わぬ反発にあう…と展開した。

公式インスタグラムでは、次回３１日の第３３話に出演するタレント・有吉弘行の姿がアップ。徳川家臣で有名な服部半蔵の子孫であり、松平定信にある知らせを伝える白河藩士という役どころ。有吉は初の大河で、フォロワーやネットは「びっくり〜ぃぃぃ」「本当だったんですねー」「侍姿お似合い」「えーーー！新鮮！」「まさかの！」「まじか」「びっくり」「え？有吉べらぼうに出るの？」と仰天していた。