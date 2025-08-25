元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（33）が24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。入社式のミスを明かした。

元TBSの宇内梨沙アナ、元日本テレビの尾崎里紗アナとともに手相占い師・大串ノリコ氏の鑑定を受けた笹崎。「星回り的に宇内さんと尾崎さんは話すことが天職だったりする。でも笹崎さんだけ違って、笹崎さんはただの目立ちたがり屋。アナウンサーはそんなに向いてない」と指摘された。

これに笹崎アナは「私向いてないなって思うことしかなくて。なんで自分はここにいるんだろうって思うことが本当に多くて、しゃべることは確かに好きなんだけど、誰かが書いた原稿を読むっていうのが…。だからロケは大好きだった。自分の言葉でしゃべって自分のやりたいようにやるっていうのが好きで」と語った。

さらに大串氏が「独立向いてます。目立ちたがり屋っていうのはあるけど自然と目立っちゃう」と続けると、尾崎アナが「入社式の時もブラウス忘れてきちゃったりとか、なんか目立っちゃうんですよね」と笹崎アナのまさかのミスを暴露。

笹崎アナは「なんでかブラウス忘れちゃって（会社に）Ｔシャツ着ていって、尾崎にすぐ連絡して…」と苦笑いで振り返り、尾崎アナは「私わざわざ家に帰ってもう一つブラウス持ってきて、私のブラウスで入社式出たんです」と明かしていた。