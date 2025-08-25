ボルシアMGの新加入FW町野修斗が途中出場でデビュー! “超ロングスロー”も披露
ブンデスリーガ第1節3日目の2試合が24日に行われ、ボルシアMGのFW町野修斗が新天地での公式戦デビューを果たした。
町野はホルシュタイン・キールから7月に完全移籍。負傷で今月17日のDFBポカール1回戦アトラス・デルメンホルスト戦(○3-2)を欠場していたが、ブンデスリーガ開幕戦のハンブルガーSV戦でベンチ入りを果たした。
出場機会が訪れたのは0-0の後半38分。裏への飛び出しやロングスローなど見せ場を作ったが、試合はそのままスコアレスドローに終わった。
また、MF佐野海舟が所属するマインツはケルンと対戦。退場者を出した影響もあり、0-1で黒星スタートとなった。佐野はボランチで先発フル出場。新加入のMF川崎颯太はメンバー外だった。
以下、開幕戦の試合結果
第1節
8月22日(金)
バイエルン 6-0 ライプツィヒ
8月23日(土)
レバークーゼン 1-2 ホッフェンハイム
フランクフルト 4-1 ブレーメン
フライブルク 1-3 アウクスブルク
ウニオン・ベルリン 2-1 シュツットガルト
ハイデンハイム 1-3 ボルフスブルク
ザンクト・パウリ 3-3 ドルトムント
8月24日(日)
マインツ 0-1 ケルン
ボルシアMG 0-0 ハンブルガーSV
