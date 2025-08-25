【ハンドメイド(ノーブランド)】（兵庫県 Koh 43歳）

いつも楽しみに読ませて頂いております。前回No.1897掲載頂きありがとうございました。今回は、その前の自作ボディ初号機です。

ロングスケールジャガーシリーズで今回は、ネックこそシェクターを採用しロゴもオリジナルにしました。ボディは、何千、何百年か水の中に沈んでいた神代アッシュで作りました。

塗装は、ヴィンテージにも採用されているアルキド系セルロースラッカー極薄トップです。こちらもネックジョイントはヒールレス加工&PRS風にハイポジが弾き易いザグリを入れています。

ピックガードも自作で、薄ベニアに国産材の”栃”の縮み杢突板を使い、ラッカー塗装による深みのあるフィニッシュで目を惹くルックスになっているのではないでしょうか。

コントロールは、PUセレクターはトムアンダーソンと同じく2wayでジャガープリセット部にフロントPUのVo、To、極秘スイッチはセレクターをFポジションにした際にR.PUとのハーフトーンになるスイッチ、スイッチ×3はF.PUのコイルタップ、R.PUのコイルタップ×2で前コイル、後ろコイルのそれぞれを選べ更に両方をONにするとR.PUの2コイルがパラレルになる仕様です。残りは、リアVo、リアPUバランサー、キルスイッチです。

プレイスタイルを凝縮すると、このような仕上がりになりました。いかがでしょうか。

◆ ◆ ◆

前回、その完成度にびっくりしたけど、なんとまあそれ以前にもとんでもないブツを制作済みだったのね。今回もすごい。神代木を使っているってだけで美味しいお酒が飲めるでしょ。ピックガードがまたどえらいインパクトで、トチノキでも極上メイプルのような均一でメラメラ燃えるようなフレイム杢が出るんですね。ヘッドにはマニアック・サウンド・プロジェクトとありますが、確かにサーキットもマニアック過ぎていくら読み返しても頭に入ってきません。往年のB.C.Richアクティブサーキットの方がシンプルに思えました。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ