“スマホ1日2時間”条例案…市が制限の狙いは？スマホ使用の実態…一般家庭で取材【バンキシャ！】
愛知県豊明市の「スマホやタブレットなどの使用は1日2時間以内を目安とする」という条例案について、さまざまな意見があります。バンキシャ！は豊明市の住民を取材。3人家族は、自宅でどれくらいスマホを使っているのでしょうか。【真相報道バンキシャ！】
23日、バンキシャ！は愛知県豊明市へ。
バンキシャ！
「失礼します」
美容室 店長
「こんにちは」
訪ねたのは美容室。この日、親子連れがカットにやってきた。椅子に座ると、店長がタブレット端末を持ってきた。
店長
「どれがいい？」
男の子
「これ」
店長
「これ？」
動画を再生したら、カット開始。
バンキシャ！
「すごく真剣に見ている。びくともしない｣
店長
「助かりますね。じっとしていてくれると」
最近、客との会話のなかで、あることが話題に。
美容師
「『知ってますか？』と聞くと、みんな『う〜ん、無理だよね』」
豊明市ではスマホやタブレットなどの使用の目安を、1日2時間以内とする条例案が提出される。仕事や勉強、通勤通学や家事の時間は含まれず、自由に使える余暇の時間が対象だという。全市民が対象だが違反への罰則はない。
この条例案を出す理由を、バンキシャ！が市長に聞いた。
愛知県豊明市 小浮正典 市長
「不登校の子供たちがスマホを手放せないために、家に閉じこもってしまうという問題からスタートしている｣
「全住民が自分のスマホの使い方を見つめ直して、自分の生活や家族の生活がないがしろにされていないか、そういったことを見つめ直すきっかけとして条例案を提案します」
市民がどれだけスマホなどを使っているのか、バンキシャ！は、家庭内の様子を取材した。
「ティッシュとって〜ママ聞いてる？」
スマホなどの使用は1日2時間以内を目安とする、条例案を提出する愛知県豊明市。名古屋市の隣に位置し、人口およそ7万人のベッドタウンだ。
この条例案を市民はどう思っているのか。
こちら、20歳の大学生。
豊明市民 大学生（20）
「別に罰則がないみたいで、やって意味あるのかな」
「見直そうかなって意識ぐらいは芽生えるんじゃないかなって感じ」
子育て中の母親からは、期待の声が。
豊明市民 4児の母親
「親が言ってもなかなか聞かないような場合は『そういう条例があるんだよ』って子供たちも分かってくれたらいいかな」
19歳の大学生は2時間以内という目安に…
豊明市民 大学生（19）
「みんな2時間以内は厳しいと思います」
見せてもらったのはスマホの1日の使用時間。
バンキシャ！
「ええ！18時間」
「一日の時間は？」
豊明市民 大学生（19）
「24時間」
バンキシャ！
「24時間中？」
豊明市民 大学生（19）
「（スマホ使用）18時間です」
この日は1日、外出しなかったという。
豊明市民 大学生（19）
「ずっとTikTokとか長時間見ちゃって、そのまま目がさえて眠れなくなった」
25歳の大学生は。
豊明市民 大学生（25）
「意識するきっかけになるならいいと思いますね」
市が条例案を提出する理由の1つは、市民の健康やコミュニケーションへの悪影響を懸念するため。
この大学生もスマホの使いすぎで影響が出たという。
豊明市民 大学生（25）
「スマホの長時間使用で寝不足になった」
「就職活動で面接に行くときも、なかなか眠れなくてスマホいじっていたら明け方になって、目バキバキの状態で面接を受けました｣
2人の子どもを持つ母親は、子どもとのコミュニケーションがおろそかになった経験があるという。
豊明市民 母親（40代）
「ついつい見過ぎて子供に声を掛けられてはっ！と我にかえった」
「スマホを見ているうちに夢中になってしまって、子どもが寂しい思いをしたのか声をかけてきて。下の子に『ちょっとそろそろかまって』と言われて『そうだよねごめんね』って」
小学2年生の娘とその父親は。
豊明市民 父親（43）
「子どもがスマホの長時間使用で、動画をずっと見て勉強してくれない時があるので（条例で）それに歯止めがかかるとありがたいかな」
娘（7）
「勉強ちゃんとやってるよー！言われたらちゃんとやってる」
すると、娘から父親にこんな不満が。
娘（7）
「パパも夜に普通に携帯を見ないでほしいけど。明るすぎて眠れん」
夜、寝るとき横で父親がスマホを使うため、その明かりで眠れないという。バンキシャ！はこの親子の自宅を訪ねた。
スマホなど、家でどれだけ使っているのか、午後7時から10時までの様子を見せてもらった。午後7時すぎ、夕食の準備中。
娘（7）
「まいのiPhone電池あるの？」
母親（35）
「電池あるよ、充電した」
娘（7）
「どこ？」
父親からスマホをわたされると、大好きな歌をスマホで聴きながらご飯ができるのを待つ。
娘（7）
「いただきます」
父母
「いただきます」
夕飯がはじまり、しばらくすると母親がスマホを手に取った。友人からメッセージが届き、返信していたという。
娘
「ママ、ティシュとって」
「ママ聞いてる？ティッシュとって」
この後も、メッセージが気になるのか何度もスマホを手に取っていた。
娘
「Hello I'm Mai」
夕食後は、英語のスピーチコンテストに向けて練習。この時、父親の視線は娘ではなく、スマホに向いていた。英語のコンテストについて調べていたという。
その後も、写真を撮るなど、スマホを使う場面が多く見られた。
父親（43）
「普段、無意識に使っちゃっていて、気がつくと手に持っているという感じがあるので、スマホを手放していないという感覚はありますね｣