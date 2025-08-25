愛知県豊明市の「スマホやタブレットなどの使用は1日2時間以内を目安とする」という条例案について、さまざまな意見があります。バンキシャ！は豊明市の住民を取材。3人家族は、自宅でどれくらいスマホを使っているのでしょうか。【真相報道バンキシャ！】

23日、バンキシャ！は愛知県豊明市へ。

バンキシャ！

「失礼します」

美容室 店長

「こんにちは」

訪ねたのは美容室。この日、親子連れがカットにやってきた。椅子に座ると、店長がタブレット端末を持ってきた。

店長

「どれがいい？」

男の子

「これ」

店長

「これ？」

動画を再生したら、カット開始。

バンキシャ！

「すごく真剣に見ている。びくともしない｣

店長

「助かりますね。じっとしていてくれると」

最近、客との会話のなかで、あることが話題に。

美容師

「『知ってますか？』と聞くと、みんな『う〜ん、無理だよね』」

豊明市ではスマホやタブレットなどの使用の目安を、1日2時間以内とする条例案が提出される。仕事や勉強、通勤通学や家事の時間は含まれず、自由に使える余暇の時間が対象だという。全市民が対象だが違反への罰則はない。

この条例案を出す理由を、バンキシャ！が市長に聞いた。

愛知県豊明市 小浮正典 市長

「不登校の子供たちがスマホを手放せないために、家に閉じこもってしまうという問題からスタートしている｣

「全住民が自分のスマホの使い方を見つめ直して、自分の生活や家族の生活がないがしろにされていないか、そういったことを見つめ直すきっかけとして条例案を提案します」

市民がどれだけスマホなどを使っているのか、バンキシャ！は、家庭内の様子を取材した。

「ティッシュとって〜ママ聞いてる？」

スマホなどの使用は1日2時間以内を目安とする、条例案を提出する愛知県豊明市。名古屋市の隣に位置し、人口およそ7万人のベッドタウンだ。

この条例案を市民はどう思っているのか。

こちら、20歳の大学生。

豊明市民 大学生（20）

「別に罰則がないみたいで、やって意味あるのかな」

「見直そうかなって意識ぐらいは芽生えるんじゃないかなって感じ」

子育て中の母親からは、期待の声が。

豊明市民 4児の母親

「親が言ってもなかなか聞かないような場合は『そういう条例があるんだよ』って子供たちも分かってくれたらいいかな」

19歳の大学生は2時間以内という目安に…

豊明市民 大学生（19）

「みんな2時間以内は厳しいと思います」

見せてもらったのはスマホの1日の使用時間。

バンキシャ！

「ええ！18時間」

「一日の時間は？」

豊明市民 大学生（19）

「24時間」

バンキシャ！

「24時間中？」

豊明市民 大学生（19）

「（スマホ使用）18時間です」

この日は1日、外出しなかったという。

豊明市民 大学生（19）

「ずっとTikTokとか長時間見ちゃって、そのまま目がさえて眠れなくなった」

25歳の大学生は。

豊明市民 大学生（25）

「意識するきっかけになるならいいと思いますね」

市が条例案を提出する理由の1つは、市民の健康やコミュニケーションへの悪影響を懸念するため。

この大学生もスマホの使いすぎで影響が出たという。

豊明市民 大学生（25）

「スマホの長時間使用で寝不足になった」

「就職活動で面接に行くときも、なかなか眠れなくてスマホいじっていたら明け方になって、目バキバキの状態で面接を受けました｣

2人の子どもを持つ母親は、子どもとのコミュニケーションがおろそかになった経験があるという。

豊明市民 母親（40代）

「ついつい見過ぎて子供に声を掛けられてはっ！と我にかえった」

「スマホを見ているうちに夢中になってしまって、子どもが寂しい思いをしたのか声をかけてきて。下の子に『ちょっとそろそろかまって』と言われて『そうだよねごめんね』って」

小学2年生の娘とその父親は。

豊明市民 父親（43）

「子どもがスマホの長時間使用で、動画をずっと見て勉強してくれない時があるので（条例で）それに歯止めがかかるとありがたいかな」

娘（7）

「勉強ちゃんとやってるよー！言われたらちゃんとやってる」

すると、娘から父親にこんな不満が。

娘（7）

「パパも夜に普通に携帯を見ないでほしいけど。明るすぎて眠れん」

夜、寝るとき横で父親がスマホを使うため、その明かりで眠れないという。バンキシャ！はこの親子の自宅を訪ねた。

スマホなど、家でどれだけ使っているのか、午後7時から10時までの様子を見せてもらった。午後7時すぎ、夕食の準備中。

娘（7）

「まいのiPhone電池あるの？」

母親（35）

「電池あるよ、充電した」

娘（7）

「どこ？」

父親からスマホをわたされると、大好きな歌をスマホで聴きながらご飯ができるのを待つ。

娘（7）

「いただきます」

父母

「いただきます」

夕飯がはじまり、しばらくすると母親がスマホを手に取った。友人からメッセージが届き、返信していたという。

娘

「ママ、ティシュとって」

「ママ聞いてる？ティッシュとって」

この後も、メッセージが気になるのか何度もスマホを手に取っていた。

娘

「Hello I'm Mai」

夕食後は、英語のスピーチコンテストに向けて練習。この時、父親の視線は娘ではなく、スマホに向いていた。英語のコンテストについて調べていたという。

その後も、写真を撮るなど、スマホを使う場面が多く見られた。

父親（43）

「普段、無意識に使っちゃっていて、気がつくと手に持っているという感じがあるので、スマホを手放していないという感覚はありますね｣

（2025年8月24日放送「真相報道バンキシャ！」より）