東京・表参道に「プラネタリウムCaféBAR」が夜限定でオープン！静かでロマンチックな空間はデートにぴったり
東京・表参道に、プラネタリウムCaféBAR「表参道プラネ」が8月26日（火）オープン。
19:00からの夜限定で、星空を眺めながらスペシャルなドリンクが味わえますよ。
表参道のプラネタリウムCaféBAR「表参道プラネ」
表参道・原宿エリアの隠れ家的スポットとしてオープンする、プラネタリウムCafé＆BAR「表参道プラネ」。
昼間は、かき氷カフェ「IcePlanet（アイスプラネット）」として営業。
19:00からはプラネタリウムCafé＆BARとして、昼夜で異なる雰囲気が楽しめるといいます。
静かでロマンチックな空間はデートに◎
プラネタリウムは、180度・全方向に煌めく100万個の美しい星空を創りだす『MEGASTAR CLASS』を使って、天の川の一粒一粒まで描き出されるそう。
天井に映し出された星空を眺めながら、静かな雰囲気の中でお酒やドリンクが楽しめます。
原則、横並びのソファ席に案内されるそうなのでデートにぴったり。
大切な人と静かでロマンチックなひと時が過ごせそうですね。
ドリンクは、星空に映えるオリジナルの「12星座カクテル」や、季節限定のフレッシュな「マンゴーカクテル」など、ここでしか味わえないメニューが味わえるそうですよ。
フルーツたっぷりのかき氷カフェ「IcePlanet」も気になる
また、昼間の時間帯のかき氷カフェ「IcePlanet」では、生フルーツたっぷりのかき氷6種類（税込1800円〜2900円）が9月末までの夏限定で楽しめますよ。
昼と夜でまったく違う雰囲気が楽しめる「IcePlanet」と「表参道プラネ」。
この夏の思い出づくりに、足を運んでみてはいかがでしょう。
※画像はイメージです。
■プラネタリウムCafé＆BAR「表参道プラネ」
住所：東京都渋谷区神宮前6-32-1-3階
※東京メトロ・明治神宮前（原宿）駅からすぐ、JR原宿駅から徒歩5分
営業時間：19:00〜24:00（L.O.23:30）※1.5時間制
価格：Charge 1300円／1名
お支払い方法：現金のみ
※お1人様1ドリンクオーダー制
※ホームページから予約可
ホームページ：https://hoshizora.page/
参照元：Study-AI株式会社 プレスリリース
