鈴木福、過去の恋愛を語る 相手に好きな人がいても…
ABEMAの恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』(毎週木曜22:00〜の)第7話が21日、配信された。
鈴木福 (C)AbemaTV, Inc.
○鈴木福、過去の恋愛を回想
第7話では、俳優の犬飼貴丈がゲストに登場。犬飼は、前シーズン『シャッフルアイランド Season5』でも第7話・第8話に出演しており、2年連続でのスタジオゲスト参加となった。
スタジオトークでは、インフルエンサーのしんがダンサーのまいかと急速に距離を縮めている話に。しんのように相手に好きな人がいてもアプローチができるかについて聞かれた犬飼が、「厳しいですね」と語る一方、鈴木福は「(相手に)好きな人がいても好きだったことはあったかも」と明かしつつ、「(相手が)揺れ動いてるんだったらいこうってなるけど、しんくんみたいにグイグイいける自信ないです」と自身の経験を交えて語っていた。
【編集部MEMO】
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て南国リゾート・ランカウイの2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ずピンクとブルー、2つの島にいるメンバーをシャッフルする」というルールのもと、本能のままに島間を毎日シャッフルし、熱い恋愛を繰り広げていく恋愛番組。番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希が続投。さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入した。
