シリーズAで2億4,000万円の資金調達に成功！TCNプライム

TCNプライムがシリーズAラウンドで2億4,000万円の資金調達に成功。

第三者割当増資を行った先はRMDパートナーズ東京が運営するMedical Development Support2号投資事業有限責任組合です。

医療機器分野に特化したベンチャーファンドになります。

TCNP社は、循環器内科医の小西明英と岩崎正道の研究成果を基に、医療機器開発スタートアップ企業支援機関である株式会社ニューロシューティカルズの協力のもと2023年10月に設立された神戸大学認定ベンチャー企業です。

現在開発する医療機器は心臓疾患に対するカテーテルシステムで二種類あり、一つはDIVE(拡張期大動脈弁拡張術)用のバルーンカテーテルシステム、もう一つはECMO(人工肺とポンプを用いた体外循環による治療)に使用する新型ECMOカテーテルです。

いずれも循環器内科領域でのアンメットクリニカルニーズを捉えた機器であり、早期の社会実装を目指しています。

患者様の身体への負担が小さく、医療従事者に信頼してもらえる新しい医療機器を開発していくという理念のもと、開発に邁進しているスタートアップ企業です。

