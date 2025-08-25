

「普通に接していたなのに、なぜか部下からパワハラと訴えられて……」。パワハラと言われるのを恐れ、注意できない上司が増えています（shimi / PIXTA）

「なぜ部下に注意ひとつできないんだ……」

パワハラと言われることを恐れ、部下への指導を避ける上司が増えている。実際にパワハラを指摘された経験があれば、なおさら臆病になるだろう。

しかし部下に指導することなく、"放置"すれば、成長の機会を奪うことにもなる。組織の生産性も下がる。パワハラを恐れる上司が、部下と安全に向き合う方法はあるのだろうか？

「放置」という名の職務放棄

ある医療器具メーカーの課長はもともと技術畑で、黙々と仕事をこなすタイプ。実直な仕事ぶりが評価され、管理職に昇進した。過去に彼がデータに基づいて提案した業務改善が、部の生産性を大幅に向上させた実績があり、部長からの信頼は厚かった。





しかし課長自身には対人能力にコンプレックスがあった。実際、部下への指示がぶっきらぼうになりがち。そのせいか、あるとき「（課長の）言い方がキツい」と人事部に相談が入った。幸い、その部下は異動して事なきを得たが、課長の心には深い傷が残った。

「自分には部下を指導する資格がないのかもしれない」

そう思い悩んでいた4月、新しい部下が2人配属されてきた。2人とも20代の若手社員だ。「勘弁してくださいよ」と部長に進言したが、聞き入れられない。

「どうもクセが強い2人のようだ。もし問題を起こしたら、遠慮なく言ってくれ」

部長にそう言われ、さらに憂鬱になった。

配属された若い部下たちは早速、6月から激しい猛暑が続いていることを理由に、テレワークをしたいと要求してきた。

「暑いとやる気が落ちます。生産性を考えれば在宅のほうが効率的です」

会社の方針では、新人はオフィス出勤が基本だ。他の課長たちは口を揃えて言った。

「放っておけ。最近の若い奴には期待しないほうがいい」

「ヘタに指導してパワハラと言われるより、放置が一番だ」

部下を放置する……。

これは確かに楽な選択肢だ。パワハラのリスクもない。自分も傷つかない。しかしこれは職務放棄ではないか。上司の仕事は部下を成長させ、成果を出させることではないか。

課長は考えた。放置では何も解決しない。かといって自分の対人能力では、うまく指導できる自信もない。

そこで部下を観察することから始めた。2人とも優秀だった。常にデータを物事の「拠り所」にして考えるクセがあるようだ。テレワークを求めるのも、生産性に関する意識調査を根拠にしていた。

「自分と似ているかもしれない」

課長はふと思った。自分も数字やデータを重視するタイプだ。感情論より論理を好む。そこで思い出したのが、ピグマリオン効果だった。

データで語り「期待」で動かす

ピグマリオン効果とは、期待することで相手が成果を出しやすくなる心理現象のこと。反対がゴーレム効果である。期待されないことで、自信や意欲が下がり、成果も出にくくなる。

思い返せば、課長自身も部長に期待されて育った。

「君は、営業向きではないが、決められたことを黙々と、キッチリこなすタイプだ。そういう人材を俺は求めてきた。期待しているよ」

そう言われて、力を発揮することができた。そんな経験があるからこそ、やはり部下を「放置」なんてできないと思った。

課長は意を決して、再び部長のもとへ向かった。

「部長、新人たちの件ですが、彼らの言い分を一度、試させていただけないでしょうか。もちろん、ただ許可するのではありません。私が責任を持って、生産性のデータを2カ月間計測し、効果を検証します。それで判断するという条件です」

部長は、過去の実績から課長のデータに基づいた管理能力を信頼していた。

「君がそこまで言うなら、やってみるか。ただし、管理は徹底してくれよ。データも必ず見せるように」

こうして部長にもテレワークを認めてもらった課長。部下にはその代わり、ある条件を提示した。

「生産性が本当に上がるか、一緒に検証しよう」

データを重視する部下たちは、この提案に飛びついた。ラクしたいわけではない。テレワークのほうが生産性が上がると思うからこそ、テレワークにこだわっていたのだ。

2カ月間、週2回のペースでオンライン面談を実施した。仕事に投入する時間と成果を計測し続けた。数字を見ながら冷静に話し合った。すると8月に入ってから、1人の部下が言い出した。

「オフィスのほうが生産性が高まる気がします」

課長が「実際にそうなるかどうか、分からないだろう」と言っても、「試してみたいんです。1カ月間オフィス勤務に変えていいですか？」と食い下がってくる。課長は提案を快く受け入れた。

「環境要因で生産性が上がるのか、下がるのか、実際に計測してみよう。データで確認すれば納得感があるだろう」

「はい！ ありがとうございます」

部下の言う通り、テレワークの成果を検証することになった。もう1人の部下はテレワークを続けている。データ上、生産性は落ちていないからだ。

相手の特性に合わせた指導法とは？

この課長の成功要因は何か。

（1）部下の特性を観察した

（2）データという共通言語を見つけた

（3）一緒に検証するという姿勢を示した

この3つであろう。『わかりやすさよりも大切な話し方』で書いた通り、相手視点で話し方を変えるのだ。

この課長は、まず部下がどんなタイプか観察した。すると、たまたま自分も論理的に考え、データを重視するタイプだったので部下たちと相性がよかった。しかし、部下が違うタイプであれば、他の人に頼ったほうがうまくいったかもしれない。

いずれにしても大事なことは、相手視点で話し方を変えることだ。

課長は相変わらずオンライン面談で緊張する。うまく話せているとは思えない。しかしデータを使って対話することで、部下との関係は良好だ。対人能力のコンプレックスも和らいできたという。

パワハラを恐れる前にすべきこと

パワハラが怖い。

その気持ちはよくわかる。しかし恐れる前に、部下指導の基本構造を理解しておくべきだ。それが「期待と褒めるのサンドイッチ構造」である。

まず期待を伝える。「君ならできる」「君の言う通り、テレワークのほうが生産性がアップするかもしれない」など、プレッシャーをかけるのではなく、可能性を信じる姿勢を示すのだ。

そして期待に応えてくれたら、すかさず褒める。「期待通りだった」「自分も勉強になった」といったように、謙虚な姿勢で褒めることが重要だ。

実は、この課長も意識していた。

テレワークで生産性が上がった部下には、データを示しながら褒めた。「やはり君の言う通りだった。在宅でも成果は落ちていない」。期待に応えてくれたことを認めたのだ。

一方、在宅で気が散ってしまうと本人が吐露したときは、自分の考えを伝えた。「集中できる環境づくりも仕事のうちだよ。作業スペースを分けてみたらどうかな」。データを使いながら、事実を淡々と伝え、改善策を提案した。

これが「イフゼンルール」だ。「もし〜なら、そのときは〜する」という条件設定である。期待に応えてくれたら褒める。うまくいかないときは状況に応じて対応を変える。

単なるミスや、覚えておくべきことを忘れていただけなら「指摘」。わかっているのにやっておらず、明らかに軽んじていているようなら「注意」をしようと決める。

このイフゼンルールを事前に部下と共有しておくと、なおいいだろう。そうすれば「なぜ指摘されたのか」「どうして注意されたのか」と相手も納得がいく。

感情的にならず、ルールに従って対応するだけで、上司は「パワハラだ」と言われることもなくなるはずだ。放置するのではなく、お互い約束事（ルール）を決めて対話を繰り返すのだ。管理職は、自分の身を守るためにも、ぜひ意識してもらいたい。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）