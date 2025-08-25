辻ちゃん長女・希空（のあ）“18歳年下妹”夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする動画公開「可愛いかわいいカワイイ」愛溢れる
【モデルプレス＝2025/08/25】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が24日、自身のTikTokを更新。18歳差の妹である夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女・希空、18歳差の妹を愛おしそうに抱っこする姿
希空は「可愛いかわいいカワイイカワイイ」とコメントし、生後まもない妹の夢空ちゃんを優しく抱っこする動画を公開。白いTシャツ姿で、大切そうに赤ちゃんを腕に抱える姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「お姉ちゃんの顔になってる」「18歳差の姉妹愛が素敵」「希空ちゃんの優しさが伝わる」「夢空ちゃん本当に可愛い」「微笑ましい姉妹」「癒される動画」といった声が上がっている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
