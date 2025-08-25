朝ドラ「あんぱん」健ちゃん（高橋文哉）「ヒーローはかっこいいもんち」セリフ話題「説得力ある」「さすが仮面ライダー」
【モデルプレス＝2025/08/25】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第106話が、8月25日に放送された。俳優の高橋文哉演じる辛島健太郎のセリフに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】高橋文哉「仮面ライダーゼロワン」演じた当時
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
昭和41年（1966年）4月、嵩は作曲家・いせたくや（大森元貴）とともにアニメーションの主題歌を作っていた。曲作りが順調に進む一方、自信作だった「あんぱんを配る太ったおじさん」の絵は、出版社に持ち込むも認めてもらえず、落ち込んでいた。
その絵を見た嵩の親友・健太郎は「なんね？このおいちゃんは」と興味を示す。嵩が「僕が考えるヒーローだよ」と説明すると、健太郎は「これはヒーローじゃなかやろう」「よか人かもしれんけど、かっこ悪かよ」と指摘。嵩は「かっこ悪いヒーローがいたっていいじゃない」と訴えるが、健太郎は「いやいやいや。こりゃ売れんばい。ヒーローはかっこいいもんち決まっとろうもん」と反論した。
今回、健太郎のセリフ「ヒーローはかっこいいもんち」に視聴者の注目が集まった。高橋は、テレビ朝日系ドラマ「仮面ライダーゼロワン」（2019年〜2020年）に出演。主人公の飛電或人／仮面ライダーゼロワン／仮面ライダーゼロツー／仮面ライダーアークワンを演じ、“令和初の仮面ライダー”として知名度を拡大した。
この背景から、SNS上には「ゼロワンが言うなら間違いない」「説得力ある」「そうだ。彼は令和でゼロワンに転生するんだった」「さすが仮面ライダー」「エモい」などの声が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：NHK
