日本情報クリエイト<4054.T>が大幅反発している。前週末２２日の取引終了後、２６年６月期の配当予想について、中間配当で記念配当３円を実施し年１１円（前期５円）にすると発表。また、上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．４４％）、または２億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これらを好感した買いが入っている。



同時に米津健一会長による１０８万７０００株の売り出しと、オーバーアロットメントによる１６万３０００株を上限とする売り出しを行うと発表した。売出価格は９月１日から３日までのいずれかの日に決定される。



なお、自社株の取得期間は、売出価格決定日の６営業日後の日から２６年３月３１日までとなっている。



出所：MINKABU PRESS