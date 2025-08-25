２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円３９銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円２０銭程度のドル安・円高となっている。



２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円９４銭前後と前日に比べ１円４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演がハト派的と受け止められ一時１４６円５８銭まで軟化した。



ただ、パウエル議長の発言内容は想定の範囲内との見方もあり、この日の東京市場のドル円相場は前週末の急落に対する反動から下げ渋る動きとなっている。日経平均株価が続伸していることで投資家のリスク許容度が高まっていることや、きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時３０分ごろには１４７円５３銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９８ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．０１００ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円４１銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。



