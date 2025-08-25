＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にレッティ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にレッティ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で、Ｒｅｔｔｙ<7356.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



２５日の東京市場で、レッティは３日続伸。１３日に公表した２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）で、単独営業損益がトントン（前年同期は９２００万円の赤字）に回復したことが買い予想数上昇につながっているようだ。



２３年９月期から取り組んでいる販売商品戦略の変更や商品のリニューアルにより、ＬＴＶ（顧客生涯価値）の高い商品の販売比率が増加し、中長期的な売り上げ向上につながる取り組みが進んでいることなどが寄与している。なお、通期の営業損益見通しについては従来通り２９００万円の黒字（前期は９１００万円の赤字）を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS