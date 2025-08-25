ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610.T>はストップ高の水準の２００円でカイ気配となっている。同社は前週末２２日の取引終了後、時価総額１００億円を目指す新たな成長ビジョンを発表しており、材料視した買いが集まっている。



３年で売上高５０億円（２５年３月期は１６億８８００万円）、営業利益５億円（同３億９３００万円の営業損失）の達成を目標に掲げる。研究開発の強化などに取り組む「エデュケーション」、ＡＩの徹底活用などを進める「テクノロジー」、ＨＲコンサルティングの強化などを行う「コンサルティング」の３つの成長ドライバーを軸とし、目標の達成を図る。



出所：MINKABU PRESS