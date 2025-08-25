銀座コージーコーナーに、ディズニーデザインのハロウィン限定焼菓子が2025年も登場！

トートバッグとブック形BOXが登場する「ディズニーヴィランズ」デザインのハロウィン焼菓子ギフトのほか、ハロウィン仕様の「ミッキー&フレンズ」をデザインした焼菓子ギフトもラインナップされます☆

銀座コージーコーナー「ディズニーヴィランズ／ミッキー＆フレンズ」ハロウィン焼菓子ギフト2025

販売期間：2025年9月1日（月）10時〜10月下旬予定

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー店舗、オンラインショップ

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません

圧倒的な存在感を放つ「ディズニーヴィランズ」をデザインしたハロウィン焼菓子ギフトが2025年も数量限定で登場。

「マレフィセント」が王子と戦うシーンで変身した姿「マレフィセント・ドラゴン」をモチーフにしたオリジナルチャーム付きのトートバッグは、ダークな世界観が黒×白で表現されています。

ブック形BOXのギフトは『眠れる森の美女』の「マレフィセント」と『ヘラクレス』の「ハデス」をメインにヴィランズ（悪役）をクラシカルにデザイン。

どちらも、自慢のマドレーヌとクッキーが詰め合わせてあります。

また、「ミッキー&フレンズ」をデザインしたフタを外すと開く仕組みのボックス入り焼菓子ギフトもラインナップ☆

＜ディズニー＞ヴィランズトートバッグ（10個入）

価格：1,760円（税込）

サイズ：約幅18×高さ20（持ち手含まず）×マチ8cm

『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『ライオン・キング』の「スカー」をプリントした、「ディズニーヴィランズ」のダークな世界観をデザインしたバッグ。

トートバッグの中にはクッキーと、かぼちゃのクッキー、しっとりふんわり焼き上げたマドレーヌがアソートされています。

オリジナルのチャームがついたバッグは、ランチバッグとしても使いやすい実用性の高いつくりで、アフターユースが楽しめるのもポイントです。

＜ディズニー＞ヴィランズブックBOX（8個入）

価格：1,728円（税込）

魔術書をイメージしたブック形ボックスを使用した焼菓子ギフト。

『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『ライオン・キング』の「スカー」をプリントしたクッキーと、しっとりふんわり焼き上げたマドレーヌが詰め合わせてあります。

「ディズニーヴィランズ」の世界観をクラシカルに表現したボックスは、インテリアとして飾りたくなるデザインです。

＜ディズニー＞ハロウィンパーティーボックス（14個入）

価格：1,296円（税込）

仮装してハロウィンを楽しむ「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたボックスに、お花形のフルーリマドレーヌと、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をプリントしたクッキーなどをバラエティ豊かにアソート。

ボックスはフタを外すと身箱が花びらのように開く仕組みで、パーティーなどの際にみんなでシェアして楽しめます。

中面のイラストの中に「ミッキーマウス」型のマークを隠した、遊び心あふれるスイーツです。

※はちみつを使用しているお菓子があるため、一歳未満の乳児には食べさせないでください

「ディズニーヴィランズ」や「ミッキー＆フレンズ」をデザインした、ハロウィンのプレゼント、自分へのご褒美におすすめな焼菓子ギフト。

銀座コージーコーナーにて2025年9月1日より販売が開始される「ディズニーヴィランズ」「ミッキー＆フレンズ」デザイン「ハロウィン焼菓子ギフト」の紹介でした☆

