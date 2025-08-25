Snow Manが“パラパラ”を現代流にアップデート！新曲「カリスマックス」配信リリース＆MV公開

Snow Manの新曲「カリスマックス」が、8月25日に配信リリース。さらに同曲のMVが公開された。

■“パラパラ”に現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合！

「カリスマックス」は、1990年代～2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲。高速BPMに乗せて畳みかけるようなラップ、耳に残るキャッチーなメロディ、そしてエネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間の中にあらゆる要素が凝縮された密度の高い構成が魅力となっている。

メイン写真：「カリスマックス」ジャケット写真

■MVは、MVに登場する人々をSnow Manが“カリスマ”へと導くストーリー

配信開始と同時にMVも公開。MVでは、怠惰な学生が勉強熱心になり、また老人ホームでのんびりとした生活を送るお年寄りが元気になって踊り、人が集まらなかった中華料理屋は繁盛店になるなど、MVに登場する人々をSnow Manが“カリスマ”へと導くストーリーが描かれている。

渋谷のスクランブル交差点で250人（過去最多）の“カリスマ”になった人々と踊るシーンは圧巻。全編を通して披露される、中毒性抜群の“カリスマックス”なダンスにぜひ注目しよう。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「カリスマックス」

■関連リンク

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/