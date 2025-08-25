加湿器の“赤カビ”“ヌルつき”を抑制！十光／ディフェンドウォーター「ディフェンドウォーター」

十光とディフェンドウォーターは、「ディフェンドウォーター」を使うことで加湿器の赤カビや水のヌルつきの発生を抑制または遅延させる効果が確認されたことを発表。

十光とディフェンドウォーターは、「ディフェンドウォーター」を使うことで加湿器の赤カビや水のヌルつきの発生を抑制または遅延させる効果が確認されたことを発表しました。

■加湿器におすすめな理由

ディフェンドウォーターは、加湿器内部を清潔に保つのに役立ちます。

加湿器のミストに不快な匂いを感じたことはありませんか？それは、内部で増殖したバクテリアやカビが原因かもしれません。

そのまま使用を続けると、空中にこれらの菌を放出してしまい、衛生面で大きな懸念となります。

ディフェンドウォーターを加湿器の水に少量加えるだけで、内部に発生しやすいバクテリアやカビを効果的に抑制し、清潔なミストを維持できます。

近年では「加湿器肺炎」と呼ばれる健康被害も報告されており、衛生的な運用がますます求められています。

■安全性について

ディフェンドウォーターは300種類以上の残留農薬検査ですべて不検出であり、またマウスを用いた急性吸入毒性試験においても吸入による健康への影響がないことを確認済みです。

加湿器による空間噴霧にも安心して使えます。

■なぜグレープフルーツ種子抽出物で除菌できるのか？

植物の種子には、菌やウイルスといった外敵から自身を守る成分が含まれています。

スーパーGSE(高濃度グレープフルーツ種子抽出物)は、これらの成分を活用したもので、浸透圧やタンパク質分解の作用により、さまざまな菌やウイルスの活動を抑制します。

このため、アルコールや次亜塩素酸に頼らず、天然由来でありながら強力な除菌効果が期待できます。

■除菌効果とエビデンス

以下のウイルス・菌に対して効果が確認されています(すべてエビデンス取得済。

詳細は同社HPにて公開)

(1) 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)

(2) インフルエンザウイルス

(3) ノロウイルス

(4) 腸管出血性大腸菌O157

(5) 黄色ブドウ球菌

(6) サルモネラ属菌 など多数

■商品概要

(1)商品名 ：ディフェンドウォーターN 4リットル(一般向け)

販売場所：直販、ECサイト

価格 ：19,800円(軽減税率8％適用、食品扱い)

内容 ：4リットル(50倍希釈後200リットル)

ディフェンドウォーターN 4リットル

(2)商品名 ：キッズガード 4リットル(幼稚園・保育園、学校、小児病院向け)

販売場所：直販、ECサイト

価格 ：19,800円(軽減税率8％適用、食品扱い)

内容 ：4リットル(50倍希釈後200リットル)

キッズガード 4リットル

(3)商品名 ：キッズガード 800ml(幼稚園・保育園、学校、小児病院向け)

販売場所：直販、ECサイト

価格 ：4,950円(軽減税率8％適用、食品扱い)

内容 ：800ml(50倍希釈後40リットル)

キッズガード 800ml

