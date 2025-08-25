幾田りら、高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン』課題曲担当に決定！「只今楽曲を制作中です」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン2026』の課題曲を制作することが決定した。

■高校ダンス動画No.1を決めるコンテスト『LOVEダン』

小・中学校のダンスの必修化にともない、国内ダンスの競技人口は増加している。しかし、全国で部員が急増する高校ダンス部の現状を見ると、様々な問題が…。

「補欠は活躍の場が少ない…苦楽を共にした部員全員で作品を作りたい！」

「弱小校は大会とは無縁…部活動の成果を多くの人に見てほしい！」

「ダンス部はあるが、指導者がいない…プロの“お手本”がほしい！」

そんな状況を打ち破るべく、日本テレビ系情報番組『DayDay.』ではひとつの課題曲で高校ダンス動画No.1を決めるコンテスト『LOVEダン』を3年連続で開催する。

■幾田りら制作の課題曲は『DayDay.』の生放送で後日発表

今回全面的に盛り上げるのは、幾田りら。彼女は『LOVEダン』の前身企画『ダンスONEプロジェクト』で、2021年、YOASOBI（ikura）として、課題曲「群青」を楽曲提供。コロナ禍で発表の場を失った全国の高校ダンス部に希望の光を届けた。

あれから4年、今回はソロとして、『LOVEダン 2026』のために曲を書き下ろして高校生を応援する。課題曲は『DayDay.』の生放送で後日発表される。

振り付けは今回も、日本を代表する振付師akaneが担当。アバンギャルディのプロデューサーとしても世界を驚かし続ける彼女が、唯一無二の世界観で、高校生のためにあらたなダンスを生み出す。

さらに、『DayDay.』MCや曜日メンバーなど、番組出演者も、テレビ放送や番組公式SNSを通じて、高校生の挑戦を全力で応援する。

『DayDay.』では、8月25日より番組サイトで参加校の募集をスタート。応募動画は『DayDay.』の放送で紹介する他、『LOVEダン』公式YouTubeチャンネルでも配信する。

メイン写真：幾田りら (C)Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

■幾田りら コメント

■akane コメント

■関連リンク

『LOVEダン』OFFICIAL YouTube

『DayDay.』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dayday/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■関連画像