◆インターコンチネンタル横浜Pier 8の秋アフタヌーンティー！南瓜や洋梨など秋の味覚を味わえるスイーツ＆セイボリーがずらり
インターコンチネンタル横浜Pier 8（ピアエイト）のレストラン＆バー「Larboard」にて、“収穫の秋”がテーマの「Larboard Afternoon Tea 〜Harvest〜（ハーベスト）」を開催。
南瓜や無花果、洋梨など、秋の味覚をふんだんに使用したスイーツ＆セイボリーが盛りだくさん。スウェーデン風のローストポテトや、和栗とさつまいもを組み合わせたモンブランも楽しんで。
期間は、2025年9月2日（火）から12月1日（月）まで。
秋色に染められた見た目も美しいセイボリー
最初に提供されるのは、旬の味覚が揃うセイボリーのプレート。朴葉の上に美しく並ぶのは、生ハムを添えた無花果や濃厚なうまみのボッタルガをまとった蕪のマリネ、温かいマッシュルームのポタージュ、南瓜のキッシュなど、秋を感じるセイボリーの数々。バターが豊かに香るブリオッシュには、フレッシュなりんごと香ばしくローストしたくるみがのせられている。塩味の効いたミルキーな味わいのペコリーノチーズとともに召し上がれ。
秋のおいしさを詰め込んだスイーツの数々
スイーツのプレートには、グラスに入れられた洋梨のブランマンジェや南瓜のブリュレ、柿のタルトレットなど、秋においしい食材で作られたお菓子が並ぶ。くるみと、赤ワインで丁寧にコンポートした無花果があしらわれたメープル味のフィナンシェは、木の実の香ばしさと芳醇な無花果の味わいがメープルの甘い香りと相まって秋にぴったりの1品に。
食欲そそるスウェーデン風のローストポテト
セイボリー、スイーツの後は「INTERLUDE」（インタールード：幕間）として、スウェーデン風のローストポテト「ハッセルバックポテト」が提供される。外はカリッと香ばしく、中はほくほくとした味わいで、仕上げにかけられたトリュフバターのコクと香りが口いっぱいに広がる。
和栗とさつまいもを楽しめるモンブランも必見
最後に登場するのは、シェフの特別メニュー「和栗とさつまいものモンブラン カシスソース」。サクサクとした食感のメレンゲにキャラメルのアイスクリームやシャンティをのせ、和栗とさつまいもで作った2色のクリームがたっぷりと絞られている。果実味豊かなカシスソースの酸味と合わせることで、甘過ぎずさっぱりとした味わいに。
また、クロテッドクリームやはちみつを付けて味わうスコーンや、好きなだけ楽しめる9種のTWG Teaと5種のコーヒーが用意されるのもうれしいポイント。
秋の恵みを存分に取り入れたアフタヌーンティーは、セイボリーも充実しているのでランチにもおすすめ。海を眺められるレストランで、優雅な午後のひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
インターコンチネンタル横浜Pier 8のダイニングで、美しいフレンチに舌鼓
馬車道駅から徒歩10分、横浜・みなとみらいの新港ふ頭にあるホテル、インターコンチネンタル横浜Pier 8のメインダイニング、レストラン＆バー「Larboard」。近海で獲れる新鮮な海の幸や、三浦野菜など地元神奈川県の食材をふんだんに取り入れ、丁寧に仕立てた料理をゆっくりと楽しめる。
