プルダックポックンミョン（ブルダック炒め麺）を食べて胃潰瘍になったとして、現地の裁判所に訴訟を起こしたと主張しているカナダ人ＴｉｋＴｏｋｅｒの女性が、引き続きプルダックポックンミョンを食べる動画コンテンツを投稿し、物議をかもしている。

２２日（現地時間）、ＴｉｋＴｏｋｅｒ（ティックトッカー）のハヴェリア・ワシムさんは、自身のＳＮＳに動画を投稿し、「訴訟文書は来週までに公開される予定で、裁判は１週間延期された」と主張した。ワシムさんは、先に１６日（現地時間）に「三養（サムヤン）食品を相手取って１５００万カナダドル（約１６億円）相当の訴訟を提起した」と述べていた。

ワシムさんは、７月３１日に入院中の動画をアップし、「胃潰瘍になった。プルダックポックンミョンのせいで苦しんでいる」と訴えていた。

しかしその後も「プルダックが大好き」と言いながら食べる動画を投稿し続け、突然、訴訟を起こしたことを明かした。ワシムさんは動画で「北米を離れる前の最後のプルダックモッパンの一つ」と述べ、プルダックポックンミョンがまもなく北米市場から撤退すると主張した。また、レシピを紹介しながら「このレシピこそが訴訟を起こし、胃潰瘍になった後もプルダックを食べる理由」と語った。

別の動画では、スーパーマーケットの棚に並ぶプルダックポックンミョンを手に取りながら「とてもおいしいけれど、これらは９月１日までに棚から姿を消すことになる」と話した。

ワシムさんは普段から週に約３回プルダックを食べていたと明かしており、他の動画では、チリオイルで炒めてより刺激的に調理して食べる様子も投稿されていた。

これに見た一部のネットユーザーは「訴訟を応援する」との声を上げたが、別のユーザーは「問題なのは三養ではなく、あなた自身だ」と批判している。

この件について、三養食品は２４日、そのような訴訟は「事実でない」とし、裁判や法的対応は一切行われていないと公式に明らかにした。

なお、ワシムさんは昨年、子供向けの有名キャンディを食べて顎の骨を折ったと主張し、大きな注目を集めたことがある。その後、「ジョーブレーカー・ガール（ｊａｗｂｒｅａｋｅｒｇｉｒｌ）」というアカウント名で活動を続けている。