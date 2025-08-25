ロサンゼルスＦＣの孫興慜（ソン・フンミン、３３）がフリーキック（ＦＫ）で米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）デビューゴールを決めた。

２４日、ＦＣダラスとの２０２５ＭＬＳ遠征試合の前半６分。ペナルティエリア外側で得たＦＫのチャンスで、キッカーの孫興慜が右足で放ったシュートは相手の壁を越えてゴール左隅に吸い込まれた。ダラスＧＫマイケル・コロディが飛び込んだが、届かなかった。旧ソ連の伝説的ＧＫレフ・ヤシンでも防ぐのが難しいという意味の「ヤシンゾーン」を正確に突き刺した。

孫興慜は両手でカメラの形をつくる独自のパフォーマンスを見せた。続いて右手でアルファベット「Ｌ」、左手で「Ａ」の形を表した。１０日のシカゴ戦のＰＫ獲得、１７日のニューイングランド戦のアシストに続いて３試合目にＭＬＳデビューゴールを決めた孫興慜はロサンゼルスＦＣが最近３試合で決めた４得点に直接・間接的に寄与した。

孫興慜は３トップの真ん中でフル出場した。イングランドプレミアリーグでスピードを生かして相手を制圧したのとは異なり、レベルが一段階低いＭＬＳでは華麗なドリブルも見せた。守備への加担を減らす代わりに力を温存しながら相手に強い圧力を加えた。主将ではないがチームメートが倒れると主審に大きな声で呼びかけて試合を停止させるリーダーシップも発揮した。

１−１で引き分けたロサンゼルスＦＣは西部カンファレンス４位（１１勝６敗８分け、勝ち点４１）に順位が一つ上がった。孫興慜は有効シュート３本を含むシュート８本、キーパス（得点につながる決定的パス）８本をマークした。最近２試合連続で「プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（最優秀選手）」にも選ばれた。サッカー統計専門サイトのフットモブは孫興慜に両チーム合わせて最高評点の８．８点を与えた。

ＭＬＳホームページはメイン画面で孫興慜の得点を伝え、「ワールドクラス級のデビューゴールを決めた。韓国のスーパースターでありＭＬＳ最高移籍料を塗り替えた孫興慜が防げないＦＫゴールを放った」と説明した。サッカーメディアのゴールドットコムは「孫興慜がリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）級のＦＫでデビューゴールを飾った」と伝えた。

欧州移籍市場の専門家パブリチオ・ロマーノ記者はＳＮＳに「ＭＬＳで孫興慜のショーが行われた。これは始まりにすぎない」と投稿した。ロサンゼルスＦＣのチームメート、 ンコシ・タファリは「前日のＦＫ練習のようにボールがゴール上段に魔法のように突き刺さった。孫興慜が出場した３試合は（フランスの）ルーブル博物館に展示しなければいけない」と絶賛した。

孫興慜はシカゴ−ボストン−ダラスと続いた遠征３連戦の期間、各都市でファンの熱い声援を受けた。普段７８ドル（約１万円）前後のダラスのホーム試合のチケットは孫興慜を見ようとファンが集まったことで１６６−３６６ドル、最高１４４９ドルまで上がった。ある子どものファンはハングルで「ＬＡから応援に来ました」と書いたカードを持っていた。

孫興慜のホームデビュー戦だった３１日のサンディエゴ戦ではチケットが最高５２６５ドルまで上がった。孫興慜は「（米国での生活が始まって）２週間が過ぎたが、毎日を楽しんでいる。ＭＬＳとロサンゼルスＦＣで最初のゴールを決めることができてうれしい」としながらも「最も重要な勝ち点３を獲得できなかったのは残念」と語った。

縁故地（ＬＡ）が同じという縁で孫興慜は２８日に米メジャーリーグ（ＭＬＢ）ＬＡドジャースのホーム試合で始球式を行う。最近、孫興慜は所属チームの練習場で野球のグローブをつけて投球練習をする映像が公開されたが、投球フォームも整っていた。孫興慜とドジャースの大谷翔平（３１、日本）の「韓日スポーツレジェンド」が対面するかどうかなど、米プロスポーツファンの関心事に浮上している。