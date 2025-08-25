蓄光×ジュラルミンの光るS字型カラビナ！丸八化成／栗原精機「Dura-glow」
丸八化成と、栗原精機は、共同開発した新感覚のカラビナ「Dura-glow」の先行予約販売を、2025年8月25日(月)よりMakuakeにて開始。
丸八化成／栗原精機「Dura-glow」
材質 ：ジュラルミン(A2017) × 蓄光ポリカーボネート樹脂
発光カラー ：グリーン／ブルー(暗所で発光)
本体カラー ：シルバー・レッド・ブラック(アルマイト加工)
用途 ：キーリング、バッグ装飾、防災・アウトドア
※登山用には非推奨
丸八化成と、埼玉県川口市の金属加工の老舗 栗原精機は、共同開発した新感覚のカラビナ「Dura-glow」の先行予約販売を、2025年8月25日(月)よりMakuakeにて開始します。
蓄光樹脂とジュラルミンの融合により、暗闇でも光り、防災・アウトドアで活躍します。
■利用シーン
日常からアウトドア、防災まで幅広く利用可能。
■販売情報・キャンペーン
開始日 ：2025年8月25日(月) 8:00
実施場所 ：Makuake プロジェクトページ
予定価格 ：3,500円(税込)
Makuake限定特典：・応援購入者限定の割引価格
・ギフト需要に対応した特別パッケージ
