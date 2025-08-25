蓄光×ジュラルミンの光るS字型カラビナ！丸八化成／栗原精機「Dura-glow」

写真拡大 (全6枚)

丸八化成と、栗原精機は、共同開発した新感覚のカラビナ「Dura-glow」の先行予約販売を、2025年8月25日(月)よりMakuakeにて開始。

 

丸八化成／栗原精機「Dura-glow」

 

 

材質　　　　　　　：ジュラルミン(A2017) × 蓄光ポリカーボネート樹脂

発光カラー　　　　：グリーン／ブルー(暗所で発光)

本体カラー　　　　：シルバー・レッド・ブラック(アルマイト加工)

用途　　　　　　　：キーリング、バッグ装飾、防災・アウトドア

※登山用には非推奨

 

丸八化成と、埼玉県川口市の金属加工の老舗 栗原精機は、共同開発した新感覚のカラビナ「Dura-glow」の先行予約販売を、2025年8月25日(月)よりMakuakeにて開始します。

蓄光樹脂とジュラルミンの融合により、暗闇でも光り、防災・アウトドアで活躍します。

 

■利用シーン

 

 

日常からアウトドア、防災まで幅広く利用可能。

 

■販売情報・キャンペーン

 

 

開始日　　　　 ：2025年8月25日(月) 8:00

実施場所　　　 ：Makuake プロジェクトページ

予定価格　　　 ：3,500円(税込)

Makuake限定特典：・応援購入者限定の割引価格

・ギフト需要に対応した特別パッケージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 蓄光×ジュラルミンの光るS字型カラビナ！丸八化成／栗原精機「Dura-glow」 appeared first on Dtimes.