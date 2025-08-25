ボイーズアイドルグループＹＯＵＮＩＴＥ（ユナイト）のウノが公演に参加するためブラジルを訪れ、現地の女性ファンに無理やりキスされるところだった。

現地メディアＧ１によると、１７日（現地時間）ブラジル・サンパウロで開かれた「第１８回韓国文化の日」行事舞台を終えたＹＯＵＮＩＴＥのメンバーたちが群衆の中を通り過ぎていたところ、ある女性がウノにキスを試みた。

当時撮影された動画は、Ｘなどのソーシャルメディア（ＳＮＳ）に広がった。動画を見ると、ユナイトのメンバーたちが順番に人波をかき分けて通り過ぎていた瞬間、黒い服を着たある女性がウノに向かって手を伸ばした。この女性は両手でウノの肩を包み、ウノの顔にキスをしようとした。

突然の状況に、ウノは当惑した表情で顔を慌てて後ろに引き、関係者は直ちに女性の行動を制止した。

動画を見た韓国のファンたちは「女性の行動は明白なセクハラだ」「容認できない犯罪行為」として女性の行動を強く批判した。

論争が巻き起こると、行事の主催側はＳＮＳに声明を出し「あるファンがアーティストに無理にキスを試みたセクハラ事件に対して深い遺憾を表わす」として「個人の尊厳、安全を侵害する行為は決して容認できない」と明らかにした。

同時に「アーティストやファン、スタッフの皆が尊重と倫理の中で活動できるように努力する」と伝えた。

これを受け、ＹＯＵＮＩＴＥの所属事務所ＢＲＡＮＤＮＥＷ ＭＵＳＩＣ側は「最近、一部のファンの過度な接近によりアーティストの身辺を脅かす安全事故が発生した状況があった」として「アーティストとファンの皆さんの安全のために安全距離の維持をお願いする」と話した。