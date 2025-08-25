大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡した火災で、ビル外壁に設置されていた大型の装飾広告は火災発生後、数分で焼けていた。

火災は２５日で発生から１週間。市消防局は広告伝いに火が燃え広がったと推定しており、繁華街に多い大型広告物の火災時の危険性が浮き彫りになった。

火災は１８日午前９時４５分頃に発生。隣り合う６階建てと７階建てのビル２棟計約１００平方メートルが燃え、７階建てビルで活動していた消防司令の森貴志さん（５５）と消防士の長友光成さん（２２）が亡くなった。市などによると、２人は５階部分の天井の一部が崩落したため６階に移動した後、酸素欠乏による窒息で死亡したと推定される。

同局などによると、火は６階建てビル南側の１階から、中層階の外壁にあった広告（高さ８・６メートル、幅４・２メートル）を伝って燃え広がり、７階建てビルの５階南側の窓ガラスを焼いて建物内に延焼したとみられる。２棟の外壁の焼損面積は南側を中心に計約１７０平方メートルに及んだ。

読売新聞は火災の目撃者から提供を受けた動画で、出火から間もない午前９時５０分頃、６階建てビルの広告がすでに焼け落ちているのを確認した。

建築基準法では、高さ３メートル以上の広告物は「主要な部分が、火災による熱が加えられた場合に２０分間燃焼しない不燃材料で造らなければならない」としている。市によると、焼け落ちた広告は市条例に基づく申請が出ており、広告の素材は「防炎ターポリン」と記されていた。「ターポリン」はポリエステルを難燃材で挟み込んで燃えにくくしたもの。市は燃えた広告について詳しく調べる。

繁華街の道頓堀は、巨大な看板や広告を掲げたビルが多く、大阪らしいにぎやかな街並みが観光客に人気だ。市はその点を考慮し、道頓堀川に面した建物の壁面では屋外広告物の大きさの規制を、市内の通常の「壁面の３分の１以下」から、「５分の４以下」に緩和している。

元東京消防庁麻布署長で公益財団法人「市民防災研究所」の坂口隆夫理事は「繁華街ならではの火災と言える。ビルが耐火構造だったとしても、大型広告がそれより燃えやすい素材であれば、耐火構造が無駄になってしまう」とし、「大型広告は金属製などにするべきだ。もし燃えやすい素材を使っている建物があれば、事業者は自主的に変更するのが望ましい」と指摘する。

室外機原因の火災、５年で２０５件

捜査関係者によると、６階建てビルの１階に設置されていた空調の室外機周辺には激しく燃えた跡があり、大阪府警は火元の可能性があるとみて調べている。

独立行政法人「製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）」によると、空調の室外機による火災などの事故は２０２０〜２４年度の５年間で２０５件あった。

原因が判明している１３１件のうち、２５件は製品不良など室外機自体に問題があった。残る１０６件の多くは外部から室外機に火が燃え移ったとみられ、たばこの不始末などが考えられる。

同機構の担当者は「樹脂性のカバー部分や内部にある潤滑油は燃えやすく、一度火がつくと激しく燃焼する危険性がある」と話す。