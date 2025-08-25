SUPER EIGHT村上信五、音楽プロデューサー・本間昭光の還暦コンサートに出演決定 “1曲限り”の特別パフォーマンスを披露へ
音楽プロデューサー・本間昭光の還暦を祝う特別公演『Akimitsu Homma 60th anniversary concert “RESONANCE”』に、SUPER EIGHTの村上信五がゲスト出演することが発表された。村上は9月26日公演に登場し、“1曲限り”の特別パフォーマンスを披露する。
【画像】亀梨和也ら豪華アーティストが集結！『Akimitsu Homma 60th anniversary concert “RESONANCE” 』 出演者
本間は、いきものがかりやポルノグラフィティなど数多くのアーティストに楽曲提供・サウンドプロデュースを行ってきた作編曲家。SUPER EIGHTの楽曲「青春のすべて」の編曲や、テレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』での共演をきっかけに村上とも交流を深め、昨年開催された『EIGHT-JAM FES』ではスペシャルバンドのバンドマスター兼キーボーディストとして参加している。今回、村上は本間の還暦コンサートに歌で華を添える。披露する楽曲は当日まで明かされない。
同公演は9月26日、27日の2日間、東京・東京ガーデンシアターで開催される。出演アーティストは、いきものがかり、鈴木雅之、ポルノグラフィティ、槇原敬之に加え本間昭光。スペシャルゲストには亀梨和也、木村カエラ、清塚信也、鈴木愛理、武部聡志、藤井隆、渡辺美里、そして今回追加発表された村上信五が名を連ねる。出演者は公演ごとに異なり、演出は本間の師でもある松任谷正隆が手がける。
チケットはチケットぴあにて販売中。27日公演分はすでに予定枚数終了となっている。
■『Akimitsu Homma 60th anniversary concert “RESONANCE”』概要
日程：9月26日（金）開場午後5時30分／開演午後6時30分
9月27日（土）開場午後4時／開演午後5時
会場：東京・東京ガーデンシアター
出演：いきものがかり、鈴木雅之、ポルノグラフィティ、槇原敬之、本間昭光
スペシャルゲスト：亀梨和也、木村カエラ、清塚信也、鈴木愛理、武部聡志、藤井隆、村上信五（SUPER EIGHT）、渡辺美里
演出：松任谷正隆
チケット代：1万2000円（税込・来場者限定パンフレット付き）
