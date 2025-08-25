グランド ハイアット 東京の秋のセミビュッフェディナー。5種から選べるメインに20種以上もの前菜＆スイーツをビュッフェで堪能
◆グランド ハイアット 東京の秋のセミビュッフェディナー。5種から選べるメインに20種以上もの前菜＆スイーツをビュッフェで堪能
グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて、秋のセミビュッフェディナー「フレンチ オータム フェット」を開催。期間は、2025年10月1日（水）から11月30日（日）まで。
選べるメイン料理に加え、シーフードやチーズなど20種類以上もの前菜とスイーツをビュッフェスタイルで好きなだけ楽しめる欲張りプラン。旬の味覚が揃う種類豊富なメニューとともに、食欲の秋を心ゆくまで楽しんで。
ビュッフェ形式で楽しめる冷前菜やシーフード
オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」では、今年も実りの秋を祝う欲張りなディナープラン「フレンチ オータム フェット」が登場。
前菜ビュッフェには、秋野菜を使ったフランス定番の野菜の盛り合わせであるクリュディテや、キャロットラぺといただくフランスの伝統料理パテ ド カンパーニュ、栗とベーコンのキッシュなど、秋の味覚を存分に楽しめる8品の冷前菜を用意。
さらに、エビや自家製スモークサーモン、ムール貝、ホタテ貝といった海の幸を大胆に盛り付けたシーフードプラッターのほか、3種類のチーズなどもコンディメントと一緒にビュッフェ形式で堪能できるのがうれしい。
こだわりの食材を使った5種類から選べるメイン
メインは、骨付きのビーフリブを赤ワインで煮込んだブレゼ、ノルウェーサーモンをジロール茸の香りが広がるクリームソースで味わえるフユイテや、秋野菜にフランス料理の定番ソースであるブールブランソースをかけて仕上げられたベジタリアンの方も楽しめるメニューなど、5品の中から好きなものを1品選ぶことができる。
デザートは、洋梨を贅沢に使った「洋梨ショートケーキ」や、たっぷりのマロンクリームが自家製のシュー生地でサンドされた「マロン パリブレスト」など、栗やかぼちゃ、洋梨など秋の味覚がふんだんに取り入れられたスイーツを好きなだけ召し上がれ。
厳選した旬の食材で作られた、シェフが腕によりをかけた特別なメニューを楽しんで。
◆セミビュッフェディナーの会場は？
六本木のラグジュアリーホテルが誇る「フレンチ キッチン」で洗練されたフレンチを
伝統的なビストロ料理をスタイリッシュにアレンジしたオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」。舞台のようなオープンキッチンとキャットウォークが華やかな雰囲気を演出。ショーの観客気分で、シャンパンを片手にスタイリッシュなフレンチを堪能して。
グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて、秋のセミビュッフェディナー「フレンチ オータム フェット」を開催。期間は、2025年10月1日（水）から11月30日（日）まで。
選べるメイン料理に加え、シーフードやチーズなど20種類以上もの前菜とスイーツをビュッフェスタイルで好きなだけ楽しめる欲張りプラン。旬の味覚が揃う種類豊富なメニューとともに、食欲の秋を心ゆくまで楽しんで。
ビュッフェ形式で楽しめる冷前菜やシーフード
オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」では、今年も実りの秋を祝う欲張りなディナープラン「フレンチ オータム フェット」が登場。
前菜ビュッフェには、秋野菜を使ったフランス定番の野菜の盛り合わせであるクリュディテや、キャロットラぺといただくフランスの伝統料理パテ ド カンパーニュ、栗とベーコンのキッシュなど、秋の味覚を存分に楽しめる8品の冷前菜を用意。
さらに、エビや自家製スモークサーモン、ムール貝、ホタテ貝といった海の幸を大胆に盛り付けたシーフードプラッターのほか、3種類のチーズなどもコンディメントと一緒にビュッフェ形式で堪能できるのがうれしい。
こだわりの食材を使った5種類から選べるメイン
メインは、骨付きのビーフリブを赤ワインで煮込んだブレゼ、ノルウェーサーモンをジロール茸の香りが広がるクリームソースで味わえるフユイテや、秋野菜にフランス料理の定番ソースであるブールブランソースをかけて仕上げられたベジタリアンの方も楽しめるメニューなど、5品の中から好きなものを1品選ぶことができる。
デザートは、洋梨を贅沢に使った「洋梨ショートケーキ」や、たっぷりのマロンクリームが自家製のシュー生地でサンドされた「マロン パリブレスト」など、栗やかぼちゃ、洋梨など秋の味覚がふんだんに取り入れられたスイーツを好きなだけ召し上がれ。
厳選した旬の食材で作られた、シェフが腕によりをかけた特別なメニューを楽しんで。
◆セミビュッフェディナーの会場は？
六本木のラグジュアリーホテルが誇る「フレンチ キッチン」で洗練されたフレンチを
伝統的なビストロ料理をスタイリッシュにアレンジしたオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」。舞台のようなオープンキッチンとキャットウォークが華やかな雰囲気を演出。ショーの観客気分で、シャンパンを片手にスタイリッシュなフレンチを堪能して。