¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×ÄÌÏÃ¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤¿ÃËÍ§Ã£¤Ë¹ð¤²¤¿¸ÀÍÕ¡£Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¡Ä!?¡¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â(11)
¢¡¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×ÄÌÏÃ¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤¿ÃËÍ§Ã£¤Ë¹ð¤²¤¿¸ÀÍÕ¡£Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¡Ä!?¡¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â(11)
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×50ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¾®Àâ¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª¡¡30ÉÃ¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë"Ä¶Ã»ÊÔ"¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
¢¡¡ÚÂè11ÏÃ-1¡Û¡Ã¡Ö¿²Íî¤Á¡×
¡ÊC¡Ë¸Õ·î¡¿¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡¡ÌµÃÇÅ¾ºÜ¶Ø»ß
¡Ú1/3¥Ú¡¼¥¸¡Û
¿²¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ë¤Ê¤é¡Ö¹¥¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×50ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¾®Àâ¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª¡¡30ÉÃ¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë"Ä¶Ã»ÊÔ"¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
¢¡¡ÚÂè11ÏÃ-1¡Û¡Ã¡Ö¿²Íî¤Á¡×
¡ÊC¡Ë¸Õ·î¡¿¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡¡ÌµÃÇÅ¾ºÜ¶Ø»ß
¡Ú1/3¥Ú¡¼¥¸¡Û
¿²¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ë¤Ê¤é¡Ö¹¥¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä