お笑いコンビ、トム・ブラウンが25日までに更新された、関根勤のYouTubeチャンネルに出演。“狂気”とも言える優しさを持った女性芸能人を実名告白した。

今回の更新ではトム・ブラウンの布川ひろき（41）みちお（40）の2人が、関根勤とトークしつつ、さまざまな芸能人の面白エピソードやキャラを紹介する「ある意味怖い芸能人ベスト3」という恒例企画を配信した。

その中でみちおが1位にあげたのは、モデル、タレント、女優などで活躍する佐藤栞里（35）だった。みちおはその理由として「めちゃくちゃ優しくて本当にいい人。あんなに良い人で明るい側の人なのに、『有吉の壁』っていう番組で、本当にありとあらゆる芸人の気持ち悪いネタもそうですし、（佐藤が）全部を笑う…っていう。それってよく考えたらめちゃくちゃ変なことじゃないですか。僕らが血みどろのネタとかやっても、ワーッって笑ってる。どっかのネジみたいなのがぶっ壊れてるんですよ」などと話し出した。

そして「1回、プール系のネタの時に、パンサーの尾形さんが佐藤さんのところに近づいていって、足の指を舐める…みたいな時に、舐めたら普通“キャー”とかなるじゃないですか。（でも佐藤は）一歩も足を引かないで笑ってて。怖くて…。どっちも怖いぞこれ、って。それだけ度胸とか、“笑ってくれる感じ”が凄まじくて、『有吉の壁』とかで僕らもネタをやりやすいぐらいの、ある意味“狂気”をちょっと感じて。一番怖いのは佐藤栞里さんなんじゃないかと思ってます。優しさが行き過ぎて狂気。骨とか折っても笑ってる可能性があるんですよ」と独特の観点から佐藤を絶賛していた。