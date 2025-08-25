◇スペイン1部第2節 Rソシエダード 2ー2 エスパニョール（2025年8月24日 スペイン・サンセバスチャン）

24日に行われた本拠エスパニョール戦で全2得点に絡む活躍を見せたレアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）は「今日は自分がチームを助ける役目だった。味方のチャンスをつくれて良かった」と振り返った。

久保は4ー1ー4ー1の中盤右サイドで2戦連続の先発を果たし、フル出場。2点ビハインドの状況からドローに持ち込んだ攻撃をけん引した。0―2の後半16分、自陣右サイドでボールを受けると、相手のプレスを交わして中央へ持ち出し左サイドに展開。チーム1点目の起点になると、同24分には自身を中心とした華麗なパスワークから同点弾をもたらした。

試合は2―2で引き分け、貴重な勝ち点1を獲得。今季初勝利はお預けとなったが、2戦連続ドローで勝ち点2に伸ばした。ゲームメークなどで反撃の中心となった久保は「（失点後の）反撃は良いものを見せられているが、自分たちからアクションを起こさないといけない」と今季初勝利に向けて次戦を見据えた。

地元メディアによるとフランシスコ監督は試合後、久保について言及。「前半、特に立ち上がりは非常に良かった。隠れることなくボールを奪いにいった。もっとゴールに近い位置でプレーしてほしい。そうすれば得点に近づくからだ。彼らが関わるたびに何かが起こる」と今後に向けても高い期待を寄せた。