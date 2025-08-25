日本でもランキング独占　BTS・V、除隊後初の表紙飾ったファッション誌が世界規模で完売

BTSのVが除隊後、初めて表紙を飾ったファッション誌が世界各地で完売し、その圧倒的な人気を改めて証明した。

【画像】大谷とV、日韓スターが奇跡の邂逅

Vがカバーを務めた『W Korea』9月号は、発売と同時に世界中から爆発的な反響を呼んだ。除隊からわずか1カ月後に撮影されたグラビアで、Vは完璧なビジュアルを披露し、“自己管理の達人”との声が上がっている。

同誌が8月5日に公式SNSで公開した映像では、「魅力的なアシンメトリーの目、唇の上のホクロ、気だるげな声。登場するだけで現場を圧倒するビジュアル。このミステリアスな人物は誰でしょう？明日、カバーの主人公が公開されます」と紹介され、公開直後から再生回数は瞬く間に2000万回を突破。ファンの期待を大いに高めた。

予約販売が始まると、Weverseではカバー6種類の単体版はもちろん、セット版まで全て即完。K-POP専門ショップ「Ktown4u」では2週連続で予約ランキング1位を記録し、ヨーロッパのK-POPプラットフォーム「REEPOP」でも発売告知からわずか10日で完売の知らせが伝えられた。

（画像＝Vファンクラブ）「Sold Out」の文字が

韓国国内のネット書店やオンラインショップでも勢いは止まらず、雑誌部門のリアルタイムベストセラーでは1位から6位までを独占。デイリーランキングでも1位から8位までを席巻した。

日本でも熱狂的な反応が続いている。楽天ではK-POP雑誌・写真集部門のランキングで1位から10位までを独占し、Qoo10ジャパンでもトップ20のうち17枠をVの雑誌が占めた。さらにユニバーサルミュージックジャパンでもベストセラー1位を獲得するなど、その存在感は圧倒的だ。

さらにVは25日（現地時間）、大谷翔平も所属するMLBロサンゼルス・ドジャースのホームゲームで始球式を務める予定。このニュースが伝わるや、チケット販売数はわずか1日で5倍に急増し、ホームプレート付近の座席は数時間で完売したという。

ファンたちはこの特別な瞬間を祝うため、巨大横断幕やエアバナー、社会貢献を兼ねた広告プロジェクトなど、まさに“世界規模のお祭り”を準備している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。