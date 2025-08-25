「えええーまじかよ」「突然だな」代表歴も持つ日本有数の実力者がマリノス離脱で騒然。35歳で海外移籍へ「これは予想外すぎる」
横浜F・マリノスが８月25日、山村和也が海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表。今後については、正式に決定次第、改めて伝えるという。
188センチの長身と日本随一のユーティリティ性が売りの35歳は、昨季に横浜FMに加入。ただ怪我に泣き、１年目はリーグ戦３試合の出場に留まった。
雪辱を期して臨んだ今季だったが、チームが非常に苦しい残留争いを強いられるなか、ここまでいずれも途中からで５試合の出場のみ。降格圏を脱出した直近のFC町田ゼルビア戦（０−０）では、ほぼラストプレーの90＋８分に投入されていた。
思うように出場機会を掴めていないとはいえ、このタイミングでの離脱、しかも海外挑戦とあって、衝撃が広がっている。クラブ公式Xの投稿には、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「えええーまじかよ」
「突然だな」
「これは予想外すぎる」
「オーストラリア辺りかな」
「こんな良い選手が出れてなかったらそりゃ狙われるわ」
「宝の持ち腐れだよほんと」
「チーム1のユーティリティプレイヤーがいなくなるんか」
「マリノスの一員だったことに変わりなくどこの国へ行っても応援してます」
長崎県出身の山村は、国見高と流通経済大を経て、鹿島アントラーズでプロキャリアをスタート。その後、セレッソ大阪、川崎フロンターレ、そして横浜FMと渡り歩いた。2012年のロンドン五輪メンバーであり、A代表での出場歴も持つ日本有数の実力者だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
