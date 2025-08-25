ガクテンソク・奥田修二、独自ファッション論「服でマウントを取られるが嫌」 田中美久も共感
お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二（43）が、22日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』(毎週金曜 後9：58)に出演した。
ファッションに興味がないという奥田。「服でマウントを取られるが嫌」「おしゃれな人は服好きなだけ」「高い服買ったやつは金使っただけ」と、独自の理論を展開した。ゲストの俳優の田中美久は骨格診断でマウントを取られた経験があり、共感できるという。
そんなトークで盛り上がる中、メガネにこだわりがあることが判明。プライベートではサングラスもかけているという。奥田の矛盾した行動に、スタジオからはツッコミが飛んだ。
