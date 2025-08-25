ひろゆき、深夜に「日本の良さ」投稿に反響「ありがたいですよね〜」「日本ならではの楽しみ」
実業家のひろゆきこと西村博之氏が25日までに自身のXを更新。「日本の良さ」をつづった。
【写真】ひろゆきと見つめ合う西村ゆかさん ２ショット
深夜2時台の投稿で「深夜にラーメンを食べれるのは日本の良さ」と、ラーメン店「ラーメン二郎」の店舗外観とラーメン。さらに完食した空の器、3枚を公開した。
この投稿に「深夜にラーメンがあるのはありがたいですよね〜」「深夜ラーメン、最高ですよね。日本ならではの楽しみです！」「深夜のラーメンは旨さも増す気がするね」「ずっと続いて欲しい良さの部分」「この当たり前な幸せが、崩壊する日が近づいています。経済的にも治安的にも」「フランスには24時間とか深夜までやってる飲食店って無いのかな？」など様々な声が集まった。
また、深夜に“こってり”ラーメンを完食したことに対して「ひろゆきさん胃腸強すぎ」「スープ飲み干しとる」「スープ完飲…凄いです」と驚きの声も続々と寄せられた。
