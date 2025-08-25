◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）

充実期を迎えたコスモフリーゲン（牡５歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父スクリーンヒーロー）の取材感触がすこぶるいい。

前走の七夕賞を制した後はサマー２０００シリーズ制覇に照準を定め、抜かりなく調整が進められている。中間はこれまでと同様に柴田大知騎手が調教にまたがり、８月２０日に美浦・Ｗコースで行われた１週前追い切りでは、最後の直線でびっしりと追われ、ゴール板を過ぎてもステッキが飛び、その後は見せムチで気を抜かせないよう負荷をかけられる意欲的な内容。ラスト１ハロンは１１秒１とさすがの伸び脚だった。

前週に負荷をかけた理由について鞍上は「来週は反応を見る程度であまりやりたくなかったので、このぐらいで。暑さもあってどうかと思っていたけど（攻め馬を）やり出したらしっかりと上がってきたし、いい感じでした」とプランを説明。畠山調教師も「爪など不安になるところがないのでゴールしてからもびっしりと追えている」と明かす。今の状態であれば、重賞連勝があっても驚けない。（石行 佑介）