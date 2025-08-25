◆卓球 ノジマＴリーグ（２４日、神奈川・平塚総合体育館ほか）

女子は１試合が行われ、昨季覇者・木下アビエル神奈川（神奈川）が日本生命レッドエルフ（日本生命）に３―２で競り勝ち、ホームで２連勝（１敗）を挙げた。主将の平野美宇が第２試合で笹尾明日香に３―１で勝ち、２勝２敗で迎えた延長の１ゲーム先取のビクトリーマッチ（ＶＭ）にも起用され、范思蒅（中国）に１１―９で勝ちきった。

世界ツアーから帰国したばかりの神奈川・長崎美柚は、チャン・ルイ（中国）と組んだ第１試合のダブルスで敗れたが、第３試合のシングルスでは、赤江夏星にフルゲームで競り勝って貢献した。日本生命は今季初黒星（２勝）を喫した。

男子は各地で３試合が行われ、ホームの木下マイスター東京が昨季王者のＴ．Ｔ彩たまに１―３で敗れ、２敗目（１勝）。Ｔ．Ｔ彩たまは３勝２敗とした。静岡ジェードはホームで琉球アスティーダに３―２で競り勝ち、２勝目（２敗）。琉球は３勝３敗。金沢ポート（金沢）は敵地で岡山リベッツ（岡山）に４―０で快勝し、５連勝（１敗）。勝ち点１６に伸ばしている。岡山は開幕４連敗（未勝利）を喫した。