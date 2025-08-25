徳島・池田高時代に夏の甲子園優勝投手となった畠山準さん（６１＝ＤｅＮＡ球団職員）は、プロ入り後、自由契約から復活を遂げた選手として知られる。ドラフト１位で入団した南海時代に野手に転向するも、その後、球団はダイエー（現ソフトバンク）に身売りされ、新たな所属先ではわずか２年で戦力外を通告された。だがテスト入団を果たした大洋（横浜、現ＤｅＮＡ）で野球人生は好転していった。

◇ ◇

高校を卒業後、ドラフト１位で入団した南海は１９８８年９月１４日にダイエーへの球団譲渡を発表した。くすぶり続けていた身売り話は現実となり、プロ野球選手として６年間を過ごした球団は消滅。大阪から福岡に本拠地は移転し、ダイエーの一員としての日々が始まった。

野手転向を勧めた杉浦忠監督はそのまま指揮を執り、畠山さんは１軍に定着して６１試合に出場。しかし翌９０年、ダイエーは田淵幸一氏を新監督に迎えた。体制の変化とともに出場機会が減っていった畠山さんは、その年のオフに自由契約となった。

「たまたまおふくろが福岡に来てる時に、クビっていう話になって。おやじに電話したら帰って来いって言われたんですよ。そんなこと言うおやじじゃないんですけど、ご苦労さん、もういいよ、帰って来いって」

南海時代に両親に知らせることなく結婚して子どもを授かったことで、実家とは疎遠になっていた。

「おやじとは一切ダメになってて、勘当状態だったんで実家にも帰ってなかったんです」

その父からかけられた、思いがけないねぎらいの言葉。畠山さんは心を揺さぶられながらも、もう一度、野球選手として生きようと決意した。まだ２６歳だった。

「ありがたくって、申し訳なかったんですけど、もう一回チャンスがあればと思って、テストを受けることにしたんです。何年できるか分からないけど、自分の子どもが、おやじが何してるのか、分かるぐらいまでは、まだ頑張れるかなと思って。１年でも長くユニホームを着たいって、執着するんですよ」

ダイエーから大洋のコーチになっていた竹之内雅史氏のツテでテストを受けた。「拾ってもらったんです」。合格を勝ち取った畠山さんは打者としてその才能を徐々に開花させていった。

移籍２年目には７１試合に出場して１０本塁打を放ち、９３年には外野のレギュラーの座を獲得し１２８試合に出場。勝負強い打撃で１４本塁打、７２打点を記録し、初めて規定打席に到達した。翌年も１２７試合に出場し２年連続で規定打席をクリアした。

９３年からはオールスター戦にも３年連続出場。自由契約から見事に復活を遂げた畠山さんは注目を集めた。

レギュラーを取ったことについては「大したことないですけどね」と言葉少なだったが、オールスター戦出場は忘れがたい思い出となっているようだ。

「監督推薦で選んでもらった時はものすごくうれしかったです。いろんな所で取り上げていただきました。試合が終わった後にプロ野球ニュースに呼ばれたりしてね。本当はピッチャーが花形なんだけど、運良く野手としてオールスターに出られたっていうのはよかったなと思いますね」

プロ入り１年目にジュニアオールスターに出場してＭＶＰを獲得したことはあった。だが、１軍の選ばれし者しか出場できない夢の球宴に選出されたことは、打者として認められた証でもあった。（デイリースポーツ・若林みどり）

◇畠山準（はたやま・ひとし）１９６４年６月１１日生まれ。徳島県出身。池田高の４番投手で８２年の夏の甲子園優勝。同年のドラフト１位で南海入りし、２年目に５勝（１２敗）。８８年に野手に転向。９０年に自由契約となり、９１年に大洋にテスト入団。９３、９４年は外野のレギュラーに。投手として５５試合で６勝１８敗、防御率４・７４。打者として８６２試合で４８３安打、５７本塁打、２４０打点、打率・２５５。球宴に３度出場。投手、野手で規定投球回、規定打席に到達。