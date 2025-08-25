サンキューマートにチャッキー襲来！怖カワイイ全17アイテムがALL390円

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、ALL390円（税込429円）の可愛いグッズが揃うサンキューマートに、映画『チャイルド・プレイ』の“史上最恐”キャラ「チャッキー」が登場します。ホラーな存在感と愛嬌をあわせ持つ“怖カワ”デザインの雑貨は全17種類。トートバッグやポーチ、ソックスなど普段使いしやすいラインナップで、ハロウィンコーデにもぴったりです。

怖カワイイ♡実写デザインの全17アイテム

今回のコラボでは、リアルなチャッキーの実写デザインとポップなカラーを掛け合わせたインパクト抜群の全17アイテムが登場。

すべて390円（税込429円）で、一部は2点で390円（税込429円）と驚きの価格です。

ラインナップは、トートバッグ、バケットハット、ポーチ、ソックスなど日常使いしやすいアイテムが中心。

さらにフォンタブ＆ショルダーストラップ、めじるしチャーム、クリアメッシュポーチ、ステッカーなど小物類も充実しています。

推し活や毎日に◎注目ピックアップ商品

注目の「フォンタブ＆ショルダーストラップ」はチャッキーとティファニーの実写デザインが映えるハンズフリー仕様。

めじるしチャームはバッグのワンポイントにおすすめです。中身が見えるクリアメッシュポーチは使いやすく、推し活ポーチとしても大活躍。

合皮ぬいポーチはぬいぐるみ収納に最適で、パッケージ風デザインがおしゃれ。カラビナ付きコインケースは持ち歩きに便利で、コンパクトミラーは怖カワデザインでメイク直しのたびに話題になりそうです♡

販売スケジュールと購入方法

【WEB先行予約】

2025年8月21日（木）12:00～公式オンラインショップにて受付開始。商品ページは予約開始時に公開され、上限数に達し次第終了です。

【店頭販売】

全国のサンキューマート店舗にて9月中旬より順次販売開始。入荷日は店舗やアイテムごとに異なるため、最新情報は各店舗の公式Xで確認を。

全アイテムはユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLCとの商品化契約に基づきエルソニックが企画・制作しています。

ホラーと可愛さを楽しむ秋の必須アイテム♡

ホラー映画『チャイルド・プレイ』のチャッキーが、390円で手に入るサンキューマートの限定コラボに登場。

実写デザインの迫力とポップな色使いが融合したアイテムは、普段使いから推し活、さらにはハロウィンコーデまで幅広く活躍します。

秋のおしゃれやイベントをもっと楽しく彩る“怖カワ”雑貨で、いつもの毎日に少しのスパイスを加えてみてはいかがでしょうか♪