サッカー元日本代表の城彰二さん（50）＝鹿児島実業高出身＝が九州のゴルフ場を巡る企画は、前回に続いて故郷の鹿児島に足を伸ばした。今回は鹿児島県姶良市の「蒲生（かもう）カントリークラブ（CC）」へ向かった。開業から半世紀を過ぎた地元に愛されるコースは、初めて訪問した城さんの心をがっちりとつかんだようだ。（松田達也）

日本サッカー史に名を刻むストライカーの集中力が発揮された。桜島コースの3番ミドル（348ヤード）。10メートル以上を残した城さんの3打目のパッティングは、グリーンを横切りながらカップに吸い込まれた。「ちゃんと見てた？」。プロも顔負けのナイスパットでのバーディに、城さんの表情も思わず緩んだ。

1974年に開場した歴史があり、鹿児島県内では唯一27ホールを誇る。それぞれ戦略性に富む「桜島」、起伏がありながらもOBゾーンが比較的少ない「霧島」、距離は短いながらもトリッキーさがある「祁答院（けどういん）」。共通しているのは、行き届いたメンテナンスだ。

ともにラウンドしてくれた西栄治・営業部次長は「グリーン周りのコンディションはしっかり整備してあるので、保全や景観を見てもらえたら」と胸を張った。地元のゴルファーが多く訪れる中、平日なら27ホールを回ることができる魅力的なプランがあることなどで、インバウンド（訪日客）も少しずつ増えつつあるという。

■帰省の際の選択肢に

国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」の協力で行う今回の取材では「桜島」をラウンドした。城さんはドライバーの不調もあり、5番ウッドを活用するなどしながら44で回った。5番ミドル（419ヤード）は桜島を見ながら打ち下ろすことができる。打ち上げで距離の長い6番ロング（518ヤード）なども特徴的だ。

取材日はあいにくの雨だったが、晴天であればなおさら景観が際立つことは間違いない。城さんは「ティーイングエリアに立つと、木が視覚に入ったりして難しく感じさせる。それでもコースメンテナンスはしっかりしているし、戦略性を感じた」とうなずいた。西さんは「鹿児島を代表するレジェンドですから。さすがのプレーでした」と目を丸くした。

高校卒業とともに鹿児島を離れた城さんだが、現在も定期的に帰省しており、その際はゴルフを楽しむことも多いという。これまでは蒲生CCでラウンドする機会はなかったようだが、今回の企画で縁が生まれた。城さんにとって、鹿児島への帰省の楽しみがまた一つ増えたようだ。

■ランチでは肉厚の絶品を

■蒲生カントリークラブ

鹿児島県姶良市蒲生町米丸2448。九州自動車道の姶良インターチェンジ（IC）から約15分。0995―52―0381。

◆グルメ

ぜひ味わってもらいたいのが「うな重」（2800円）だ。甘辛いタレがかかった肉厚な蒲焼きとご飯の組み合わせがゴルフ場で味わえるのはうれしい。

ホルモン定食

他にもスタミナの付きそうな食事をいただきたいなら「ホルモン定食」（1550円）もある。みそだれの染み込んだ肉と野菜のシャキシャキした食感がおなかを満たしてくれる。まだまだ暑い季節だけに「冷やし中華」（1390円）もおすすめしたい。

◆城彰二（じょう・しょうじ）

1975年6月17日生まれ。北海道室蘭市出身。鹿児島実高では3年時に高校選手権ベスト4。Jリーグでは市原（現千葉）や横浜FMなどで活躍し、2000年からは日本人として初めてスペイン1部でプレー。日本代表では1998年のワールドカップ（W杯）フランス大会に出場。06年に現役引退。現在は、北海道の社会人チーム「北海道十勝スカイアース」の統括ゼネラルマネジャーを務める。自身のYouTubeユーチューブ「JOチャンネル」は登録者数10万人を突破している。