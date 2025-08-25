ガクミカ取材班と西南学院大学のゼミによるコラボ企画が実現しました！ 外国語学科の宮原哲教授のもとでコミュニケーション学を学ぶ4年生が「学生に読まれるコンテンツ」づくりを授業で実践。自らテーマを設定し、取材して記事を書く記者体験に挑戦しました！

このうちチームCは「損しないヒント」をテーマに2回にわたってリポートします。

皆さん、大学生活を送る中で大事なのは何ですか。やっぱりお金ですよね。この記事を読んでいる学生で「懐に余裕がある！」と自信を持って言える人は多くないのではないでしょうか。

そこでふと疑問が生まれました。世の中には生活に足しになる制度や特典があるはずなのに、情報を知らないために損をしているんじゃないか…。こんな「もやもや」をきっかけに、学生を対象にしたアンケートを実施しました。テーマは「知らないと損する仕組みを教えて」。

結果、リアルな声がたくさん集まりました。中でもで関心を持ったのが「飛行機」と「税」に関して。そこで日航（JAL）と税務署に取材し、学生でも今すぐ使えるお得な制度について徹底調査してきました！ 2回のシリーズが損しないヒントになればうれしいです。

今回はJAL編です。「まい」と「こころ」が九州支社を取材しました。

突然ですが、「JALカード navi」をご存じですか。実はこれ、学生しか持てない特別なクレジットカードなんです。実は「神カード」だったんです！

まず驚いたのが、年会費が在学中ずっと無料なこと。しかも入会するだけで2000マイルもらえます（2025年9月30日までは期間限定で5000マイル）。さらにJALの国内線特典航空券を基本マイル数の半分で利用できる特典も！ 一般のJALカードにはない学生限定のメリットです。

特典はまだあります。搭乗や日常の買い物だけでなく、語学検定のスコアでもマイルがたまるサービスが用意されています。一見、旅行とは関係なさそうな学業の努力が実はつながっていた！ 学生にとってかなりうれしい話ですね。

話を聞きながら、知らなかったことに正直、ショックを受けました。特に外国語学部に所属している私たちからすると、学んだ言語で旅に行けるのって、めちゃくちゃ夢があります！

スカイメイト運賃（JALカード スカイメイト）もお得です。当日に空席があれば、JALの国内線を片道一律4950円（セール期間中）で利用できるそうです。

「当日の0時からウェブ予約が始まるので、事前に空席状況をチェックしておくのがコツですね」とアドバイスしてくれました。意外だったのは、繁忙期でも予約できるチャンスはあること。便や混雑状況によって状況が変わるため、こまめにチェックしましょう。

金曜の夜の便は出張帰りや帰省で埋まりやすいそうです。地方出身の大学生にとって、かなりリアルな情報かもしれません！

飛行機って料金が高いイメージがあったけれど、条件が合えば他の交通機関より安い場合もあるんですね。話を聞きながら、思わず電卓をたたいてしまいました…笑。

語学検定ボーナスマイルも見逃せません。スコアが一定以上あると「1言語につき500マイル」がもらえるんです。

条件は、TOEICが600点以上（IPテスト含む）、英検は2級以上、IELTsが5.0以上など。英語以外にも韓国語、中国語を含む全9言語の検定が対象となっています。

このサービスについて、担当の方は「語学を頑張っている学生の努力を旅に変える形で応援したいという思いから始まりました」と明かしてくれました。2025年4月にサービスが拡充されて申請者は増えたそうですが、それでもサービス自体を知らない学生が多いのが現状だとか。

私たちもTOEICを受けたばかりだったので、取材後、本気で後悔しました…涙。「知らないこと」って損なんだなと痛感です。

取材を終えて感じたのは、情報を知っているかどうかだけで損得が分かれてしまう現実です。学生だからこその「今だけの特権」を使えば、旅も安く行けてマイルもためられていたはず。「飛行機は高い」「マイルは社会人になってから」という思い込みが機会の損失を生んでいたのかもしれません。

今回紹介したJALカード naviの詳細については、以下のここをクリック（▶▶）してチェックしてみてくださいね！

次回は、税務署に取材した「学生向けの節税制度」についてお届けします。アルバイトをしている学生ほど、知らずに損しているかも…！？ お楽しみに。



▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

ミーキャップ