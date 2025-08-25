元日本テレビでフリーの笹崎里菜アナウンサーが２４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。今後について語った。

この日は、同じく元日テレの尾崎里紗アナ、元ＴＢＳの宇内梨沙アナと占い師の大串ノリコ氏から鑑定を受けた。

今後どうすべきかを尋ねると、大串氏から「仕事の幅をどんどん広げていくのがいいと思います。ひとつのことだけだと飽きちゃうんですよ。チャレンジが常にできる仕事」とアドバイスされた。

笹崎アナは「会社辞めたときに、アナウンサー以外がやりたいと思ったて辞めたんですよ。決まったものはなくて、せっかく辞めたから全部できる。全部やってみて『楽しいこととかすきなことを見つけよう』っていう感じで今過ごしてます」と吐露。

大串氏から「基本的にＮＧはないはずです」と指摘されると、「そう！ＮＧないです、私。スゴイ、ダメって思われがちなんですけど、何でもＯＫです！せっかく辞めたから、なんでもやります！！」とカメラ目線でＮＧなしを猛アピールした。

ここでスタッフから「ご主人の話もＯＫですか？」と夫で元ＫＡＴ−ＴＵＮの中丸雄一について聞かれると、一転してトーンダウン。「そこ…ですよね」とぶっちゃけて大笑いしていた。