マイケル・ジョーダンとコービー・ブライアントのサインやロゴパッチがあしらわれたカードが１２９３万２０００ドル（約１９億円）で落札された/Heritage Auctions/HA.com

（ＣＮＮ）米プロバスケットボールＮＢＡのスター選手だったマイケル・ジョーダンとコービー・ブライアントのサインなどがあしらわれたバスケットボールカードが２３日に１２９３万２０００ドル（約１９億円）で落札された。この金額はスポーツカードとしては史上最高値だと、競売を担当した米競売会社ヘリテージ・オークションズが明らかにした。

落札されたカードは「２００７〜０８アッパーデッキ・エクスクイジット・コレクション デュアル・ロゴマン」のもの。両選手の写真、サイン、そしてユニホームのＮＢＡのロゴパッチが収められている。落札者の名前は公表されていない。

ヘリテージ・オークションズのスポーツ競売部門責任者のクリス・アイビー氏は７月の声明で「このカードの需要は天文学的な数字だ。それも当然で、このカードにはコートに立った史上最高の選手２人の写真とユニホームのパッチ、サインなどすべてがそろっているからだ」と語っていた。

ヘリテージ・オークションズによれば、今回出品されたカードは、ジョーダンとブライアントだけを組み合わせた唯一のカードで、アッパー・デッキ・ロゴマン・シリーズの中でも最も人気のあるカード。２０２０年にブライアントが事故で亡くなったことから、今後も唯一無二の存在となるという。

「デュアルＮＢＡロゴ・オートグラフ」シリーズは、米トレーディングカード会社アッパーデッキが０４年から０９年にかけて制作した。各カードは１枚限りの限定版。ジョーダンはレブロン・ジェームズやスコッティ・ピッペンらとペアになって計８回、ブライアントは１１回登場している。

事前の落札予想額は６００万ドルだったが、実際の価格は２２年に落札された１９５２年のトップス社製のミッキー・マントルの野球カード（１２６０万ドル）を超え、スポーツカード史上最高額となった。

バスケットボールカードとしてのこれまでの過去最高額は、２０２１年にルーキーシーズン（０９〜１０年）のステフィン・カリーのロゴマンカードに付いた５９０万ドルだった。

リーグのロゴ入りカードはコレクターの間で特に人気が高く、ジョーダンやブライアント、カリーに加えて、大谷翔平、パトリック・マホームズ、ルカ・ドンチッチらのカードも高額落札の例に含まれている。

スポーツ全体でみれば競売の最高落札額は別にある。１９３２年のワールドシリーズでベーブ・ルースが「予告ホームラン」を放った際に着ていたとされるユニホームが、２０２４年８月に２４１２万砲罵郢イ気譴討い襦