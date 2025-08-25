トヨタ新「スポーティSUV」に反響多数！ 「お買い得すぎる！」「商品力上がった」など大歓迎の声多数！ “安価モデル”も登場した新「クラウンスポーツ」に寄せられた意見とは

一部改良「クラウンスポーツ」に反響多数！

トヨタのミドルSUV「クラウンスポーツ」が、2025年7月10日に一部改良を実施しました。

同日に発売しています。

改良された同モデルに対し、SNSを中心に反響の声が多く寄せられています。

トヨタ「クラウンスポーツ RS “THE 70th”」

クラウンスポーツは、2022年に発表された16代目クラウンシリーズの中で、新ジャンルの“スポーツSUV”というキャラクターを持って登場しました。

2023年10月に発売され、デザイン性と走行性能を兼ね備えたモデルとして支持を集めています。

ボディサイズは全長4720mm×全幅1880mm×全高1565-1570mm、ホイールベースは2770mmとなっています。

エクステリアはワイドかつ低重心のスタンスを持ち、特にDピラーからリアにかけて張り出すフェンダー造形が印象的です。

リアにはスポーティな印象を高める4眼ランプで構成され、両サイドを下げて配置することで、より低重心感を表現しています。

インテリアにはディスプレイやシフトなどの各種機能を島（アイランド）のように配置する「アイランドアーキテクチャ」を採用し、運転席はブラックで統一され集中しやすい空間に仕上がっています。

パワートレインは2.5リッターエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド（HEV）と、同じ2.5リッターをベースにしたプラグインハイブリッド（PHEV）の2種類を用意。

出力と燃費は、HEVモデルがシステム最高出力234馬力、WLTCモード燃費21.3km／Lを記録し、PHEVモデルが最高出力306馬力、EV走行距離90km、燃費20.3km／Lを実現しています。

いずれも4WD（E-Four）仕様で、パワフルかつ効率的な走りを提供しています。

安全面ではトヨタの予防安全機能「Toyota Safety Sense」を全車標準装備しています。プリクラッシュセーフティやアダプティブクルーズコントロールなど、最新の予防安全機能を搭載しています。

今回の一部改良では、全ドアがスマートエントリー対応となり利便性が向上。さらに廉価な新グレード「SPORT G」が追加されました。

これによりクラウンスポーツのグレード構成は、PHEV仕様の「SPORT RS」、HEV仕様の「SPORT Z」、「SPORT G」の3タイプとなりました。

SPORT Gは、外観デザインは上位の「SPORT Z」と同じとしながら、内装をファブリック合皮シートとすることで価格を抑えたエントリーモデルです。

ステアリングは本革巻き仕様で、PHEVの「SPORT RS」のようなディンプル加工は省かれていますが、コストパフォーマンスを重視する層には最適な選択といえます。

さらに今回の一部改良と同時に、クラウン70周年を記念した特別仕様車「SPORT Z “THE 70th”」と「SPORT RS “THE 70th”」も追加。専用の外装やインテリア加飾を施し、伝統と革新を融合させた仕立てが特徴です。

車両本体価格（消費税込）は520万円から765万円となっていて、特別仕様車「SPORT Z “THE 70th”」は597万円、「SPORT RS “THE 70th”」が770万円に設定されています。

一部改良が施されたクラウンスポーツに対し、SNSを中心に多くの反響の声が寄せられています。

新グレードGに対しては「520万円って、クラウンのクオリティを考えたらかなりお買い得！」「Gグレードの追加でますます人気が加速しそう」といった、期待の声が多く見られています。

一部改良内容については「ようやくスポーツも全車スマートエントリーシステム対応になったか！」と、機能性向上に対する歓迎の声も寄せられています。

追加された特別仕様車に対しては、「ZなのにRSのホイールが標準装備なのは良いね」「特別仕様車7万円しか変わらないし、お買い得かも」など、コストパフォーマンスの高さに歓喜する声が多く見られます。

クラウンスポーツはスポーティなSUVとしての個性をさらに磨き上げ、新グレードや特別仕様車の追加によって選択肢の幅を拡大しました。

利便性・安全性も強化され、伝統と新しさを融合した存在感が一層際立っています。